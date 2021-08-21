Adana Demirspor Başkanı Sancak: 1 puana şükretmemiz lazım
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "1 puana şükretmemiz lazım. Kayserispor'u da tebrik edelim" dedi.
Süper Lig'in 2'inci haftasında Yukatel Kayserispor, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası açıklamada bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "1 puana şükretmemiz lazım. Kayserispor'u da tebrik etmek lazım. Yeni hoca ile inşallah çıkış yaparlar" dedi.
Ligin 2'nci haftasında Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşma sonrası özel açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Kayseri deplasmanında beklemedikleri bir skor ile karşılaştıklarını söyleyerek, "Demek ki Fenerbahçe maçından sonra takım yoruldu ama bu amaçta 1 puan kardır. 1 puan kazandık. Beklediğimiz bir sonuç değildi. Daha farklı bekliyorduk. 1 puana şükretmemiz lazım. Kayserispor'u da tebrik etmek lazım. Yeni hoca ile inşallah çıkış yaparlar" diye konuştu.
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