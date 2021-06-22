Adıyaman’da iş cinayeti: Mermer bloğun altında kaldı
Adıyaman'da, mermer ocağında çalışan Abuzer Parlak (42) dinlendiği sırada iş makinesinin devirdiği mermer bloğun altında kalarak yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Çamlıca Köyü yakınlarında meydana geldi. Mermer ocağında çalışan 3 çocuk babası Abuzer Parlak, dinlendiği esnada Cezair Yılmaz’ın kullandığı iş makinasının devirdiği mermer bloğun altında kaldı.
Mermer bloğun altında kalan Parlak'ı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bloğun altından çıkarılan Parlak'ın iş cinayetinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma tarafından yapılan incelemenin ardından Parlak’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Jandarma Parlak’ın ölümüne neden olan iş makinası operatörü Cezair Yılmaz'ı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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