Ahmet Nur Çebi Devler Ligi için taşın altına elini koydu
Beşiktaş, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım lisansı için ödemesi gereken 100 milyon liralık ödemeyi gerçekleştirdi. Siyah beyazlılar, bu ödemeyi yaparak Şampiyonlar Ligi ön elemesinde mücadele edebilecek.
Beşiktaş, yeni sezon öncesi kritik bir süreci geride bıraktı.
Siyah beyazlılar, 30 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken 100 milyon liralık ödemeyi gerçekleştirdi. Bankaların yanı sıra futbolculara yapılan ödelerin yarısı, (yaklaşık 50 milyon lira) başkan Ahmet Nur Çebi tarafından karşılandı.
Ödeme sonrası Avrupa kupalarına katılım için gerekli lisansını alacak Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarını oynayabilecek. Trabzonspor'un men cezasına yaptığı itiraz CAS tarafından reddedilince siyah beyazlılara Şampiyonlar Ligi yolu açılmıştı.
Beşiktaş, turnuvaya 2. ön elemeden katılarak seri başı olacak. Siyah beyazlılar Yunanistan'ın PAOK, Hollanda'nın AZ Alkmaar veya Hırvatistan'ın Lokomotiv Zagreb takımlarından biriyle eşleşecek.
Beşiktaş'ın 2. ön elemeyi geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmesi için 2 ön eleme turu daha oynaması gerekiyor.
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