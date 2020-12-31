AKP binası önünde eylem yapan 5 kadın gözaltına alındı

Üniversiteli Kadın Kolektifi, kadın cinayetlerini AKP Ankara İl Başkanlığı önüne attıkları mor boya ili protesto etti, 5 kadın gözaltına alındı.

ANKA
31 Aralık 2020 Perşembe, 10:05
AKP binası önünde eylem yapan 5 kadın gözaltına alındı
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Üniversiteli Kadın Kolektifi üyeleri, kadın cinayetlerini protesto etmek için AKP Ankara İl Başkanlığı önüne geldi. İl Başkanlığı binasına giren kadınlar buradan İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmadığı için cinayetlerin yaşandığını söyledi.


İl Başkanlığındaki polis kadınları binadan çıkardı. Kadınlar İl Başkanlığı önüne mor boya atarak, “Kadınları değil katilleri durdurun” diye slogan attı.

Gözaltına alınan 5 kadın emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


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