AKP İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den "kahve daveti" açıklaması

30 Mart 2021 Salı, 15:46

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sütlüce’de bulunan AKP İstanbul İl Başkanlığı’nda gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Seçim hazırlıklarından, İstanbul'un gelişimi için yapılacak çalışmalara değin birçok konuda görüşlerini açıklayan Kabaktepe, "CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bir araya gelecek misiniz" sorusu üzerine, "Kaftancıoğlu'nun amacının ziyaret değil PR yapmak olduğunu" öne sürdü.

Kabaktepe, kongreden 10-14 gün sonra kendisine telefon geldiğini belirterek, “Biz gelmek istiyoruz’ deniliyor. Ben de ‘birkaç gün bekleyelim’ sonra cevap verelim’ dedim. Daha 2 gün geçmeden yine bir gazetede bir gazeteci, hemen sütununun sonunda ‘cevap vermedi’… Arkadaş hem gelmek istiyorsun, 15 gün sonra telefon edip söylüyorsun, 3 gün sabretmeyip gazeteciye ‘biz telefon ettik cevap vermediler’ diyorsun. Ondan sonra inandım ki maksat nezaketli ve saygılı bir şekilde, bir İstanbul il başkanına yakışır bir şekilde, İstanbul’un değil Türkiye’nin en büyük partisinin il başkanını ziyaret etmek değil, bir PR çalışması yapmak. Ondan sonra da cevap vermedim. Cevap hala orada, sporlanmış duruyor, o sporu açar mıyız, açmaz mıyız? Nezaket ve sabra gösterilen tavır bizim de buradaki pozisyonumuzu belirler” şeklinde konuştu. Kongremiz oldu, Ekrem Bey bizi tebrik etti, biz de teşekkür ettik. Büyükşehir belediyesi aradı, aynı güne randevu verdik. CHP ile problemimiz olsa verir miydik? Öyle bir derdimiz yok” diye konuştu.



