AKP'de Korkmaz Karaca'ya yeni görev

24 Mart 2021 Çarşamba, 15:30

AKP'de 7. Olağan Büyük Kongre bugün yapıldı. Kongrenin sloganı "Türkiye için güven ve istikrar" oldu.

Öte yandan; Cumhurbaşkanlığı Kurul üyesi sıfatı devam edip aynı anda 100 kişilik MKYK listesine giren tek isim ise Korkmaz Karaca oldu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Karaca, "Mevcut görev ve sorumluluklarımıza devam ederek , yepyeni bir heyecanla , yeni bir sorumluluk daha üstleniyoruz. Allah Mahçup etmesin" diye yazdı.