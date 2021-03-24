AKP'de Korkmaz Karaca'ya yeni görev
Cumhurbaşkanlığı Kurul üyesi sıfatı devam edip aynı anda 100 kişilik MKYK listesine giren tek isim Korkmaz Karaca oldu.
AKP'de 7. Olağan Büyük Kongre bugün yapıldı. Kongrenin sloganı "Türkiye için güven ve istikrar" oldu.
Öte yandan; Cumhurbaşkanlığı Kurul üyesi sıfatı devam edip aynı anda 100 kişilik MKYK listesine giren tek isim ise Korkmaz Karaca oldu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Karaca, "Mevcut görev ve sorumluluklarımıza devam ederek , yepyeni bir heyecanla , yeni bir sorumluluk daha üstleniyoruz. Allah Mahçup etmesin" diye yazdı.
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