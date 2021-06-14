AKP'li Kurtulmuş 2023'teki seçimlerde AKP'nin yine açık ara birinci olacağını söyledi
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 2023 yılında yapılacak seçimlere ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizin oylarıyla yeniden, bu sefer daha açık ara bir farkla Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olarak seçilecektir" iddiasında bulundu.
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP Tekirdağ İl Başkanlığına yaptığı ziyarette, 2023 yılında düzenlenecek seçimlere ilişkin konuştu.
Konuşmasında, "Türkiye'nin yeniden güçlü bir Türkiye istikametindeki yürüyüşünü hızlı bir şekilde devam etme kararını bu seçimde tekrarlayacağını" söyleyen Kurtulmuş, "Daha güçlü bir mücadele inşallah ortaya koyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizin oylarıyla yeniden, bu sefer daha açık ara bir farkla Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olarak seçilecektir. AK Parti de Türkiye’nin açık ara birinci partisi olarak seçimlerden çıkacaktır. Bunun için gayretle çalışmamız gerekiyor. Yapılan hizmetler Türkiye’de gelecek vizyonuyla ilgili AK Parti’nin ortaya koymuş olduğu değerli görüşler, eylemler, çabalar ortadadır." ifadelerini kullandı.
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