AKP'li Sakarya Belediyesi'nin bisiklet çekilişini kazananların hepsi yandaş çıktı

05 Haziran 2021 Cumartesi, 13:16

AKP’li Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü için 1 Haziran’da sosyal medya hesabından düzenlediği bisiklet çekilişinin sonuçları açıklandı.

Birgün'ün haberine göre; açıklanan listede yer alan 10’u asıl, 5’i yedek olmak üzere 15 isimden 8’inin AKP ve MHP’ye yakın isimler ve kamu çalışanları olduğu ortaya çıktı.

Çekilişin kazananları listesinin başında yer alan isim AKP Sapanca Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanı Fatma Uğurlu olurken listedeki diğer isimler şu şekilde:

Hak İş Sakarya İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir’in eşi Tuğba Gökdemir

Anadolu Ajansı Muhabiri Yücel Velioğlu

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Şefi Ercan Bayram

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) çalışanı olan @yks_54 adlı kullanıcı

YEDEKLER:

AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi MerveZeynepÖzöktem

AKP’li Sakarya Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç’ın kızı olduğu iddia edilen Şeyma Nur Kılıç

Sakarya Ülkü Ocakları Üyesi Aybüke Toska

KATILIMCILARDAN BİRİ GEÇEN YIL DA KAZANMIŞ

Öte yandan çekilişin kazananlarından Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Şefi Bayram’ın geçen yılki “çekilişte” de bisiklet kazandığı ortaya çıktı.