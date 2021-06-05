AKP'li Sakarya Belediyesi'nin bisiklet çekilişini kazananların hepsi yandaş çıktı
AKP’li Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yaptığı bisiklet çekilişinin sonuçları açıklandı. Bisikletleri kazananlar AKP ve MHP’li isimler oldu.
AKP’li Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü için 1 Haziran’da sosyal medya hesabından düzenlediği bisiklet çekilişinin sonuçları açıklandı.
Birgün'ün haberine göre; açıklanan listede yer alan 10’u asıl, 5’i yedek olmak üzere 15 isimden 8’inin AKP ve MHP’ye yakın isimler ve kamu çalışanları olduğu ortaya çıktı.
Çekilişin kazananları listesinin başında yer alan isim AKP Sapanca Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanı Fatma Uğurlu olurken listedeki diğer isimler şu şekilde:
Hak İş Sakarya İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir’in eşi Tuğba Gökdemir
Anadolu Ajansı Muhabiri Yücel Velioğlu
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Şefi Ercan Bayram
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) çalışanı olan @yks_54 adlı kullanıcı
YEDEKLER:
AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi MerveZeynepÖzöktem
AKP’li Sakarya Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç’ın kızı olduğu iddia edilen Şeyma Nur Kılıç
Sakarya Ülkü Ocakları Üyesi Aybüke Toska
KATILIMCILARDAN BİRİ GEÇEN YIL DA KAZANMIŞ
Öte yandan çekilişin kazananlarından Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Şefi Bayram’ın geçen yılki “çekilişte” de bisiklet kazandığı ortaya çıktı.
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