Alanyaspor, Paşa’yı yenerek evindeki seriyi sürdürmek istiyor
Bugüne kadar oynan 8 maçta Alanyaspor 5 kez rakibini mağlup ederken, Kasımpaşa ise 3 kez sahadan galip ayrılan taraf oldu.
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 18. haftasında yarın Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynan 8 maçta rakibini 5 kez mağlup eden Alanyaspor, iç sahada yenilmezlik serisine Kasımpaşa’yı da eklemeyi hedefliyor.
Süper Lig’in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında İstanbul ekiplerinden Kasımpaşa’yı konuk edecek. Yarın saat 19.00’da Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek.
8 MAÇTA 5 GALİBİYET
Bugüne kadar oynan 8 maçta Alanyaspor 5 kez rakibini mağlup ederken, Kasımpaşa ise 3 kez sahadan galip ayrılan taraf oldu. Bu sezon evindeki hiçbir maçı kaybetmeyen Akdeniz temsilcisi, bu seriye Kasımpaşa galibiyetini de eklemeyi hedefliyor.
Fenerbahçe maçında sarı kart gören Georgios Tzavellas ve Davidson yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Ceyhun Gülselam geçen haftadan beri idmanlara çıkarken, bir ameliyat geçiren ve uzun süre takımdan ayrı kalan kaleci Ufuk Ceylan da takımla çalışmalara başlayarak Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı.
Alanyaspor’un muhtemel 11’i ise şöyle:
“Jose Marafona, Francois Moubandje, Fatih Aksoy, Steven Caulker, Juanfran, Manolis Siopis, Berkan İsmail Kutlu, Tayfur Bingöl, Tasos Bakasetas, Efecan Karaca, Adam Bareiro.”
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