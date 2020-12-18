Ali Koç'tan Fenerbahçe derneklerine: Hedefimiz belli
Fenerbahçe Kulübü, 2020 yılı yurt içi dernekler toplantısını çevirim içi olarak yaptı.
Fenerbahçe Kulübü, 2020 yılı yurt içi dernekler toplantısını çevirim içi olarak yaptı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, toplantıya başkan Ali Koç, başkan vekili Erol Bilecik, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Sevil Zeynep Becan, Turhan Şahin, Mustafa Kemal Danabaş, Ömer Okan, Ozan Korman Tarman, Fethi Pekin, Selahattin Baki ve İlker Dinçay ile 30 ilden 60 dernek temsilcisi katıldı.
Başkan Ali Koç dernek başkanları ve yöneticilerine konuşma yaparken, derneklerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Sevil Zeynep Becan da bir yıl içinde derneklerin gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve kulübün çalışmalarını anlattı. Koç, "Fenerbahçe'nin hedefi belli. Bizi hiçbir gelişme bu hedeften uzaklaştıramayacak" dedi.
Toplantıda çeşitli projeler üzerinde görüşüldü.
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
- AKP'li Özlem Zengin'e çıplak arama tepkisi
- Ekonomist Eğilmez'den iki maddelik dolar yorumu
- Ekonomist Emin Çapa'dan Berat Albayrak sorusu
- Yerlikaya'nın sahte diploması için dikkat çeken yorum
- Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor
- Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti
- Özlem Zengin'in geçmişteki sözleri gündeme geldi
- Ankara, Capitol Counsel ile anlaştı
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
Video Haberler
- Erdoğan Irak Başbakanı El-Kazımi onuruna ziyafet verdi!
- Paketlere Ohh Ohh yazıldı, videoda Soylu'nun ifadeleri
- Gaziantep'te hastanedeki patlamada yaşanan dehşet anları
- Atay'ın tarihi konuşması sosyal medyanın gündeminde
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
- Emekli olan eğitimcisinin aracının peşini bırakmadı
- Küçük kızın mucize kurtuluşu kamerada
- Polis aracında tartışma yaratan görüntülere inceleme
- İranlı Youtuber’ın polis otosuyla İstanbul turuna tepki
- İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
- AKP'li Özlem Zengin'e çıplak arama tepkisi
- Ekonomist Eğilmez'den iki maddelik dolar yorumu
- Ekonomist Emin Çapa'dan Berat Albayrak sorusu
- Yerlikaya'nın sahte diploması için dikkat çeken yorum
- Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor
- Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti
- Özlem Zengin'in geçmişteki sözleri gündeme geldi
- Ankara, Capitol Counsel ile anlaştı
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...