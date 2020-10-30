Almanya'da yeniden seyirci yasağı
Alman futbolunda taraftarlara yine tribün yasağı geldi. Hükümet ülkede artan virüs vakalarının ardından maçlara seyirci alınmasına izin veren karar askıya aldı.
Bundesliga'da maçlar Pazartesi gününden itibaren yine seyircisiz oynanacak.
Şansölye Angela Merkel'in 16 eyalet için onayladığı kararnameye göre; kulüpler Kasım ayı boyunca tribünleri kapısını kapatacak. Amatör seviyedeki spor müsabakaları ise oynanmayacak.
Bundesliga ekiplerinden Schalke ve Mönchengladbach bu hafta sonu maçlarına seyirci almayacaklarını açıkladı.
Almanya'da son 24 saatte 14 bin 964 yeni vakaya rastlanırken, 27 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan sadece 2 adaya karşı kaybediyor
- Fatih Altaylı'dan Hande Fırat'a: Niye yıllarca bekledin?
- İşte anketten çıkan sonuçlar
- Erdoğan sloganlarının ardından liste iddiası
- AFAD: 12 can kaybı, 419 yaralı
- Depremin ardından skandal paylaşım
- 'Muharrem İnce'nin A takımındaki 6 isim belli oldu'
- Sarıgül'ün partisinin ismi ve kuruluş tarihi belli oldu
- Muharrem İnce'den CHP'ye çok sert sözler
- Gerginliğin ardından toplu istifalar geldi
Video Haberler
- Depreme canlı yayın sırasında yakalandılar
- Deprem anında yaşanan büyük korku kamerada
- İzmir'de acının diyaloğu!
- Deprem sonrası taşan sular önüne aldığını götürdü
- Tüyler ürperten deprem anı! 6.6'nın şiddeti kamerada
- İzmir'de depremde enkazdan yaralının çıkarılma anı
- Deprem anında sahildeki yelkenliler böyle hareket etti
- Depreme canlı yayında yakalandı! Dehşet anları kamerada
- İzmir'deki deprem anında yaşadığı dehşeti anlattı
- Depremin ardından yıkılan binada can pazarı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan sadece 2 adaya karşı kaybediyor
- Fatih Altaylı'dan Hande Fırat'a: Niye yıllarca bekledin?
- İşte anketten çıkan sonuçlar
- Erdoğan sloganlarının ardından liste iddiası
- AFAD: 12 can kaybı, 419 yaralı
- Depremin ardından skandal paylaşım
- 'Muharrem İnce'nin A takımındaki 6 isim belli oldu'
- Sarıgül'ün partisinin ismi ve kuruluş tarihi belli oldu
- Muharrem İnce'den CHP'ye çok sert sözler
- Gerginliğin ardından toplu istifalar geldi