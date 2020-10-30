Almanya'da yeniden seyirci yasağı

30 Ekim 2020 Cuma, 16:21

Bundesliga'da maçlar Pazartesi gününden itibaren yine seyircisiz oynanacak.

Şansölye Angela Merkel'in 16 eyalet için onayladığı kararnameye göre; kulüpler Kasım ayı boyunca tribünleri kapısını kapatacak. Amatör seviyedeki spor müsabakaları ise oynanmayacak.

Bundesliga ekiplerinden Schalke ve Mönchengladbach bu hafta sonu maçlarına seyirci almayacaklarını açıkladı.

Almanya'da son 24 saatte 14 bin 964 yeni vakaya rastlanırken, 27 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.