Almanya'da yeniden seyirci yasağı

Alman futbolunda taraftarlara yine tribün yasağı geldi. Hükümet ülkede artan virüs vakalarının ardından maçlara seyirci alınmasına izin veren karar askıya aldı.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2020 Cuma, 16:21
Almanya'da yeniden seyirci yasağı
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Bundesliga'da maçlar Pazartesi gününden itibaren yine seyircisiz oynanacak.

Şansölye Angela Merkel'in 16 eyalet için onayladığı kararnameye göre; kulüpler Kasım ayı boyunca tribünleri kapısını kapatacak. Amatör seviyedeki spor müsabakaları ise oynanmayacak.

Bundesliga ekiplerinden Schalke ve Mönchengladbach bu hafta sonu maçlarına seyirci almayacaklarını açıkladı.

Almanya'da son 24 saatte 14 bin 964 yeni vakaya rastlanırken, 27 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.


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