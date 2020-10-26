Antalya, golf turnuvasına ev sahipliği yaptı
3 gün süren turnuvaya Kemer, Bodrum, İstanbul, Carya, Classis, Ataşehir golf kulüplerinden 30 amatör sporcu katıldı.
Serik ilçesinde Regnum Carya Golf Kulübü tarafından Antalya Cup Golf Turnuvası düzenlendi.
Regnum Carya Golf Kulübü sahasında başlayan ve 3 gün süren turnuvaya Kemer, Bodrum, İstanbul, Carya, Classis, Ataşehir golf kulüplerinden 30 amatör sporcu katıldı. Turnuvanın sonunda Kemer Golf Kulübü sporcusu Cem Pekkutlucan birinci oldu. İkinciliği Kemer Golf Kulübü'nden Selçuk Çetin, üçüncülüğü ise Bodrum Golf Kulübü'nden Hüseyin Demirağ elde etti.
Regnum Carya Otel Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk ev sahipliğindeki turnuvada Kemer Golf Kulübü'nden tanınmış iş insanları Kıvanç Oktay, Cemal Kalyoncu, Ali Nuri Türker, Erdem Kıramer ve Carya Golf Kulübü'nden Birol Uğurlu gibi isimler de mücadele etti.
Turnuva sonunda ödül töreni düzenlendi. Dereceye girenlere ödüllerini Regnum Carya Otel Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk ve Golf Kulübü Genel Müdürü Hasan Ceylan verdi.
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