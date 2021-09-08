Antalyaspor, Gaziantep deplasmanına odaklandı
Fraport TAV Antalyaspor, bugün yaptığı antrenman ile pazartesi günü oynayacağı Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yaptığı antrenmanda pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yeni transfer Enzo Crivelli'nin de yer aldığı kırmızı-beyazlılar, günde iki antrenmanla maça hazırlanacak.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla 4'üncü hafta deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kırmızı-beyazlılar Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde kondisyon ve taktik çalışması yaptı. Teknik direktör Ersun Yanal, antrenmanda futbolcularına sık sık uyarıda bulundu. Kırmızı-beyazlıların yeni transferi Enzo Crivelli de antrenmanda yer aldı. Fraport TAV Antalyaspor, günde iki antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek. Gaziantep deplasmanından puanlarla dönmeyi hedefleyen kırmızı-beyazlılar, galibiyet için sahaya çıkacak. Fraport TAV Antalyaspor, Gaziantep FK maçıyla çıkış yakalayıp, ligde üst sıralara tırmanmayı istiyor. Karşılaşma 13 Eylül Pazartesi günü Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak.
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