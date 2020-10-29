Antalyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesi şok!
Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor'da, teknik direktör Tamer Tuna ile yollar ayrıldı.
Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor'da, teknik direktör Tamer Tuna ile yollar ayrıldı.
Alınan bilgiye göre, kırmızı-beyazlı kulübün yönetimi ile Tuna, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Antalyaspor'da, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısı göreve başlayan teknik direktör Tuna, Akdeniz temsilcisiyle toplam 23 lig maçında 10 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.
Geçen sezonu 45 puanla 9. sırada tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor, Tuna yönetiminde en son Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 6. haftasında 24 Ekim'de Medipol Başakşehir'e dış sahada 5-1 kaybetti.
Ligde bu sezon ilk 6 haftalık periyotta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayıp topladığı 8 puanla 7. sırada bulunan Akdeniz ekibi, Süper Lig'in 7. haftasında, 2 Kasım Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.
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