Araç kiralamada hafif ticari payı artıyor

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 04:00

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi NielsenIQ işbirliği ile hazırladığı, yılın ilk yarısına ilişkin sektör verilerini açıkladı. Buna göre, operasyonel araç kiralama sektörü yılın ilk yarısında 8,7 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yaparak Türkiye’de satılan sıfır otomobillerin yüzde 10.8’ini kapsayan 33 bin 400 adet aracı filosuna kattı. Yılın ilk yarısı itibarıyla sektörün aktif büyüklüğü 46 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde, sektörün kiradaki aktif araç sayısı yılın ilk çeyreğine göre yaklaşık yüzde 1 azalarak 223 bin 178 adet oldu. Sektörün toplam araç sayısı ise 2020 yılı sonuna göre yüzde 7.1 azaldı ve 244 bin adede geriledi. Öte yandan, operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki hafif ticari araç payının yüzde 4.6’ya, elektrikli ve hibrit araçların payının ise yüzde 5,4’e çıkması raporda dikkat çeken diğer detaylar arasında yer aldı.

HAFİF TİCARİ ARAÇLARIN PAYI YÜZDE 2.9’DAN YÜZDE 4.6’YA ÇIKTI

Rapora göre, Renault yüzde 23.3 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault’u yüzde 14.5’le Fiat, yüzde 11.0’le Volkswagen ve yüzde 10.9’la Ford takip etti. 2018 sonunda operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki payı yüzde 2.9 olan hafif ticari araçların payı ise 2021 yılının ilk yarısında yüzde 4.6’ya yükseldi. Diğer yandan, sektörün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların payı yüzde 3.6’dan yüzde 5.4’e çıktı. Sektörün araç parkının büyük bölümünü yüzde 76,5 ile dizel yakıtlı araçlar oluşturmayı sürdürürken, benzinli araçların payı yüzde 18.1’e çıktı.

TOKKDER raporuna göre, 2021 yılının ilk altı ayı sonunda operasyonel kiralama sektöründeki gövde tipine göre araç oranlarında sedan birinciliği devam etti. Diğer yandan, SUV gövde tipindeki istikrarlı artış da dikkatleri çekti. Bu kapsamda, sedan gövde tipine sahip araçlar yüzde 64.3’le birinci sırada yer alırken, hatchback gövde tipine sahip araçlar yüzde 19.1 ile ikinci sırada geldi. SUV araçlar ise yüzde 6.7 ile üçüncü sırada yer aldı. Bu araçları yüzde 1.9 ile station wagon gövde tipine sahip araçlar takip etti. Rapora göre, sektörün toplam araç parkındaki araçların yüzde 70’ini otomatik vitese sahip araçlar oluştururken, manuel vitesli araçların payı yüzde 30 olarak gerçekleşti. TOKKDER’in hazırladığı rapora göre, sektörün 2021 yılının ilk yarısında ödediği vergi tutarı toplamda 4.5 milyar TL’yi buldu.

SEAT ARONA YENİLENDİ



SEAT’ın crossover SUV modeli olan Arona, tamamen yenilenmiş haliyle Türkiye’de satışa sunuldu. Hem iç hem de dış tasarımında yapılan kapsamlı yeniliklerle dikkat çeken modelin iç kısımda yer alan yeni LED aydınlatmalı havalandırma ızgaraları ve yeniden konumlandırılmış bilgi-eğlence ekranı öne çıkan yenilikler arasında. Apple CarPlay ve Android Auto’nun haricinde navigasyon özelliğinin de sunulduğu modelde, ses tanıma sisteminin dahil edilmesiyle artık daha yüksek bağlanabilirlik bulunuyor.

Yeni bilgi-eğlence sistemi, iç tasarımın en önemli noktalarından biri olarak yer alıyor. Büyüyen dokunmatik ekran standart olarak 8,25 inç genişliğinde; opsiyonel olarak ise 9.2 inç genişliğinde alınabiliyor. 10,25 inç Dijital Gösterge Paneli de Arona’daki teknolojik yenilikler arasında yer alıyor.

Seyahat Asistanı, tüm hız aralıklarında yarı otonom bir sürüş sağlayarak, trafik durumuna göre aracın hızını koruyor. Bulunduğu şeridi korumanı sağlayan Şerit Takip Asistanı, etrafındaki araçlar hakkında bilgi veren Kör Nokta Uyarı Sistemi ve farların otomatik olarak uzun ve kısa arasında geçiş yapmasını sağlayan Uzun Far Asistanı ise yeni SEAT Arona’nın yollarda çok daha güvenli bir araç olmasına olanak sağlıyor.

7 ileri DSG otomatik şanzımanla sunulan 1.0 litrelik EcoTSI motor, 110 beygir güç üretirken 100 kilometrede 4,8 litrelik ortalama yakıt tüketimine sahip. 0’dan 100 kilometreye yalnızca 10.8 saniyede çıkan otomobil maksimum 190 kilometre hıza ulaşabiliyor. Arona’da Style, Xperience ve FR olmak üzere üç farklı donanım seviyesi bulunuyor.

NİSSAN’IN YENİ ‘Z’Sİ 2022’DE YOLLARDA



Nissan, heyecanla beklenilen ikonik Z spor otomobilinin yeni modeli 2023 Nissan Z’nin 2022 baharında Amerika’da satışa sunulacağını duyurdu. 2023 model Z’nin 3.0 litrelik V6 çift turbo motoru, önceki nesil 370Z’nin motoruna göre güç çıkışında önemli bir artış sağlıyor. Motorda 68 beygir artış ile Z’nin motoru, hızlanmada tahmini yüzde 15’lik bir iyileşme sunuyor. Elektronik değişken valf zamanlaması (e-VVT) ile de farklı sürüş seçeneklerinde mükemmel tepki ve yakıt verimliliği sunuyor. 6 vitesli yakın oranlı manuel şanzımanı, EXEDY yüksek performanslı kavramanın arttırılmış hassasiyeti ile vites geçişlerini daha da kolaylaştırıyor. Arkadan çekişli Nissan Z modellerinde, Nissan ilk kez yumuşak hızlanma sağlayan geliştirilmiş yokuş kalkış yardım kontrol sistemi kullanıyor. Daha sağlam gövde, elektronik hidrolik direksiyon ve daha geniş ön lastikleri sayesinde Z’nin yüksek hızda sürüşü ve virajlarda yol tutuşu da güçlendiriliyor. Otomatik vitesli modellerde standart ve spor olmak üzere iki sürüş modu bulunuyor. Standart mod, daha çok şehir içi ve uzun otoyol sürüşleri için uygunken, spor modu ise hızlı sürüşler ve virajlı yollarda daha iyi yol tutuşu sağlamasıyla öne çıkıyor.

ATAK ELEKTRİK BARSELONA- MADRİD ARASINI ÜÇ ŞARJLA TAMAMLADI

Sunduğu toplu taşıma çözümleriyle Avrupa’nın çevreci tercihi olan yerli üretici Karsan, sekiz metre sınıfındaki yüzde 100 elektrikli otobüsü Atak Electric ile İspanya’da önemli bir test etkinliğinde yer aldı. Bu kapsamda Atak Electric, 600 kilometrelik özel bir rotayla oluşturulan Barselona–Madrid güzergâhındaki pilot test sürüşü ve roadshow etkinliğinde kullanıldı. Ayrıca Atak Electric, şehiriçi otobüs sınıfında yer almasına rağmen, Barselona-Madrid arasında kullanılan ilk elektrikli otobüs oldu. Atak Electric ile teknik, operasyonel ve lojistik açılardan başarılı sonuçlar veren bu yolculuk; elektrikli bir şehir otobüsünün, iyi bir planlamayla uzun seyahatlerde hedefe varabileceğini göstermesi açısından da önem teşkil etti. Atak Electric’in üç kez şarj dolumuyla 14 saatte başarıyla tamamladığı sürüş etkinliği, elektrikli mobilite şarj çözümleri sağlayıcısı Circontrol ve Karsan İspanya bayisi e-BusKar’ın ortaklığında gerçekleşti.



PEUGEOT’NUN STATİON WAGON GELENEĞİ 308 SW’LE SÜRÜYOR



Peugeot özgün bir siluete sahip yeni 308 SW modelini tanıttı. Tasarımı, kendine has tarzı ve teknolojisiyle büyük beğeni toplayan yeni 308 SW, station wagon segmentinde kullanıcıların beklentilerini her yönüyle karşılayan, son derece verimli ve modern bir otomobil olmasıyla dikkatleri çekti. Platform ve mimari olarak dayandığı 308 Hatchback gibi bu model de kendi segmentindeki baştan çıkarıcı araçlardan biri olmasıyla dikkatleri çekiyor. 308 SW’nin 608 litre bagaj hacmi arka koltukların katlanmasıyla 1.634 litreye kadar ulaşırken, yanlardaki kumandalar ile doğrudan bagajdan katlanan üç parça arka koltuklarıyla aynı zamanda son derece pratik bir yapı sunuyor. 308 SW’nin dingil mesafesi, hatchback modele göre 55 mm uzatıldı. Bu boyut değişikliği, arka koltuk yolcularına daha fazla alan sağlarken aynı zamanda araca yolda daha olgun ve daha oturaklı bir görünüm de kazandırıyor. 308, 10 inçlik üç boyutlu dijital bir gösterge paneli ve yeni Peugeot i-Connect Advanced ile yenilikçi 10 inçlik yüksek çözünürlüklü merkezi dokunmatik ekran ile yollara çıkıyor. i-Cockpit’ in bir diğer ayrılmaz parçası olan kompakt direksiyon simidi, sürücünün gerçekten otomobille bütünleşmesini sağlıyor. 180 beygir ve 225 beygirlik iki adet şarj edilebilir hibrit de dahil olmak üzere farklı motor seçenekleri ile satışa sunulacak olan 308 SW önümüzdeki yılın başlarında yollara çıkmaya başlayacak.

ENTERPRİSE TÜRKİYE’NİN ELEKTRİKLİ FİLOSU 50 MG ZS EV İLE DAHA DA BÜYÜDÜ

Enterprise Türkiye, yüzde 100 elektrikli araç yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’nin en büyük elektrikli araç filosuna sahip olan Enterprise Türkiye, son olarak İngiliz markası MG’den 50 adet yüzde 100 elektrikli ZS EV model araç alımı gerçekleştirdi. Enterprise Türkiye’nin böylelikle filosundaki elektrikli araç parkı da 125 adedi aşmış oldu. MG Türkiye’nin Koşuyolu’ndaki merkezinde düzenlenen teslim töreninde konuşan Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, “Türkiye’de elektrikli araçların kiralanmasında hibrit otomobillerle başlattığımız öncü misyonumuzu, elektrikli modellerle devam ettiriyoruz. Sürdürülebilir çalışmalar yürüten ve bu anlamda benzer bir vizyonu paylaştığımız Doğan Trend Otomotiv distribütörlüğündeki MG markasıyla yeni bir projeye imza attık. Filomuza dahil ettiğimiz MG ZS EV araçların teknik ve güvenlik özellikleri ile fiyat-fayda avantajları, Türkiye pazarındaki önemli bir boşluğu doldurabilecek nitelikte. Bu işbirliğiyle, tamamen elektrikli MG ZS EV’nin yeterli bir sürede deneyimlenmesi için katkı sağlayacağımızı düşündük. Ayrıca müşterilerimiz, kiraladıkları MG ZS EV araçları kabin içerisinde yer alan kartlar sayesinde, şarj istasyonlarında ücretsiz olarak şarj edebilecekler” dedi.