Arda Turan Barcelona'dan takım arkadaşını Galatasaray'a çağırdı. "Gel beraber gol atalım"

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Arda Turan, Barcelona'dan takım arkadaşı Ivan Rakitic ile sosyal medya üzerinden bir diyaloğa girdi.

cumhuriyet.com.tr
15 Aralık 2020 Salı, 02:14
Arda Turan Barcelona'dan takım arkadaşını Galatasaray'a çağırdı.
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Sevilla forması giyen Ivan Rakitic, sosyal medya hesabından eski takım arkadaşı Arda Turan'a yazdı.

Rakitic, Arda Turan'ın Intagram'dan paylaştığı fotoğrafa, "Cim bom gol gol gol..." yorumunu yaptı.

Arda Turan ise Rakitic'in bu sözlerine "Gel birlikte gol atalım kardeşim" yanıtını verdi.


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