Arda Turan'a 2 maç ceza!
PFDK, Galatasaraylı Arda Turan'a hakaret gerekçesiyle 2 maç men cezası verdi.
Ligin 24. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbi mücadelesi sonrası, Fenerbahçe Kulübü "saha olayları", Galatasaray da ise futbolcu Arda Turan müsabakadaki "hakareti" nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti.
PFDK, Arda Turan'a Fenerbahçe maçındaki hakareti nedeniyle 2 maç men cezası verdi.
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