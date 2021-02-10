Arda Turan'a 2 maç ceza!

PFDK, Galatasaraylı Arda Turan'a hakaret gerekçesiyle 2 maç men cezası verdi.

cumhuriyet.com.tr
10 Şubat 2021 Çarşamba, 17:19
Arda Turan'a 2 maç ceza!
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Ligin 24. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbi mücadelesi sonrası, Fenerbahçe Kulübü "saha olayları", Galatasaray da ise futbolcu Arda Turan müsabakadaki "hakareti" nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti.


PFDK, Arda Turan'a Fenerbahçe maçındaki hakareti nedeniyle 2 maç men cezası verdi.


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