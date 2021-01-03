Aybaba: "Futbol her şeyiyle kötüye gitmeye başladı"
Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Türkiye’nin en iyi iki tane hakemin verdiği kararlara bakmak lazım. İzlediğim kadarıyla futbolda her şey kötüye gitmeye başladı. İnsanların seyir keyfi alacağı bir futbol artık bizden gittikçe uzaklaşıyor" dedi.
Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Türkiye’nin en iyi iki tane hakemin verdiği kararlara bakmak lazım. İzlediğim kadarıyla futbolda her şey kötüye gitmeye başladı. İnsanların seyir keyfi alacağı bir futbol artık bizden gittikçe uzaklaşıyor" dedi.
Aybaba "Rakibimiz lider olacağı bir maça çıkıyordu biliyorsunuz. Biz de oyunu bir yerde tutalım, hızlı çıkalım diye planladık. İlk yarı başarılı olduk, pozisyon vermedik ama yapmayı düşündüğümüz çıkışı yapamadık. İkinci yarı biraz daha oyuncularımın kendine güveni gelince birkaç tane çıkış yaptık. Ortada bir oyun, beraberliğe gidecekmiş gibi görünüyordu. Ama sonrasında bir penaltı kararı var. Türkiye’nin en iyi iki tane hakemin verdiği kararlara bakmak lazım. İzlediğim kadarıyla futbolda her şey kötüye gitmeye başladı. Biran önce toparlanmak lazım. İnsanların seyir keyfi alacağı bir futbol artık bizden gittikçe uzaklaşıyor. O nedenle futbolun ciddi sorunları var. Oyuncularım elimden geleni yapıyor, koşuyor, mücadele ediyorlar. Kadro eksikliği bizi çok etkiliyor. Futbolcularım gerçekten elinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Ama bu bizi bir yere getirir mi? Getirmez. Transfer yapmak, takviye yapmak lazım. Biran önce bulunduğu yerden çıkması için takviye, moral motivasyonuna hem de desteğe ihtiyaç var. Bunları bir arada yapıp bundan sonraki çalışmalarımızı yönlendirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.
Aybaba, hakkında çıkan istifa haberlerine ilişkin ise, "Benim haberim yok" şeklinde cevap verdi.
En Çok Okunan Haberler
- AKP İl Gençlik Kolları Başkanı'ndan FETÖ paylaşımı
- SMA kampanyasını hedef aldı, yandaşlar destek çıktı
- Cem Yılmaz'dan Mücahit Birinci'ye sert tepki
- 'Siz neden ahlaksız olduğunuzu düşündünüz ki?'
- DP Millet İttifakı'ndan ayrılıyor
- SMA hastaları için yardım toplamak suç sayılıyor!
- Boğaziçi Rektörü'nün Türkçesini eleştirdi
- Milletvekili Beşiktaşlı yöneticileri yumrukladı
- Emekli maaşları için kanun teklifi
- Vallahi aç kaldık, topluyoruz
Video Haberler
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- Kulakları kesilen kediye hayvanseverler sahip çıktı
- 'Koronavirüsü 30 saniyede tedavi eden ilaç' iddiası
- Kısıtlamada İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın ett
- 'Zeytin' yılbaşı gecesi tabancayla vurularak öldürüldü
- Yılbaşı gecesi çocuğa dehşeti yaşattılar
- Rakibini 5 metreden aşağıya fırlattı
- Gizli kaçışı kayda alarak deşifre etti
- Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen toplu mezar çıktı
- Bilim Kurulu üyesi Tezer'den Çin aşısı açıklaması
En Çok Okunan Haberler
- AKP İl Gençlik Kolları Başkanı'ndan FETÖ paylaşımı
- SMA kampanyasını hedef aldı, yandaşlar destek çıktı
- Cem Yılmaz'dan Mücahit Birinci'ye sert tepki
- 'Siz neden ahlaksız olduğunuzu düşündünüz ki?'
- DP Millet İttifakı'ndan ayrılıyor
- SMA hastaları için yardım toplamak suç sayılıyor!
- Boğaziçi Rektörü'nün Türkçesini eleştirdi
- Milletvekili Beşiktaşlı yöneticileri yumrukladı
- Emekli maaşları için kanun teklifi
- Vallahi aç kaldık, topluyoruz