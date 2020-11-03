Ayda mucizesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

03 Kasım 2020 Salı, 15:03

Geçtiğimiz Cuma günü İzmir'de yaşanan deprem sırasında yıkılan Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı enkazından 65. saatinde kurtarılan Elif bebekten sonra bir mucize daha yaşandı.

Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, Türkiye'yi sevince boğdu. Ayda'nın enkaz altından kurtarılma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Arama kurtarma çalışmaları süren bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar sırasında bir çocuğa ulaşan ekipler, çalışmaları o bölgeye yoğunlaştırdı. Çocuğa ulaşılması üzerine enkaz altına serum, termal battaniye ve sedye ulaştırıldı.

Sedyeye alınan çocuk, enkazdan kurtarılarak ambulansa taşındı. Çocuğun kurtarılışı sırasında alkış sesleri yükseldi.Ayda Gezgin, enkazdan kurtarılan 107. kişi oldu.