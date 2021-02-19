Bahis, şike ve kara paraya amansız takip!

19 Şubat 2021 Cuma, 09:49

Sporda bahis şike ve kara parayı önlemek isteyen Sportsradar şirketi, bugün Evrensel Dolandırıcılık Tespit Sistemi'ni (UFDS) piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Mevcut bahis izleme hizmetinden gelişen UFDS, Sportradar tarafından finanse edilecek ve dünya çapındaki herhangi bir spor federasyonuna veya lige ücretsiz olarak sunulacak. Sistem Ekim 2021'den itibaren kullanılabilecek.

5300 ŞÜPHELİ MAÇ

Sportradar, 2005 yılından bu yana, küresel sporda şikeyi tespit etmek için bahis izleme sistemi olan "Dolandırıcılık Tespit Sistemi"ni (FDS) kullanıyor. 2020 yılında, 600 binden fazla maç, 26 farklı spor dalında binden fazla lig ve yarışma izlendi. Son 15 yılda, 5 bin 300'den fazla maç FDS'de şüpheli bulundu. Sistem sayesinde 400'den fazla kişi spor disiplin cezası aldı, 30'dan fazla kişi de mahkum edildi.

Şirket, küresel sporun bütünlüğünü koruma amacıyla, ekim ayında devreye girecek UFDS'yi tüm spor branşlarının kullanımına açma kararı aldı.

Sportradar Group CEO'su Carsten Koerl şöyle konuştu:

“Dürüstlüğün, halkın spora duyduğu güven için temel olduğuna ve rekabetin herhangi bir kademesinde yanlış yapılmasının tüm sporseverleri etkilediğine inanıyoruz. Temel bahis izleme sistemimizi, onu kullanmak isteyen bir spor federasyonu veya lige herhangi bir ücret istemeden açmayı duyurduğumuz bugün, şirketimizide çok özel tarih olarak yer alacak. Bu önemli yatırımı yaparak, dünya çapında sporun sürdürülebilirliğini destekleme taahhüdümüzü gösteriyoruz."

Ekim ayında devreye girecek sistemi için teknolojilerini yükselttiklerini belirten Koerl, FDS sisteminde şu an 80'den fazla iş ortaklarının olduğunu söyledi. UFDS ile hem eski ortaklarını, hem de yeni iş ilişkilerini hedeflediklerini vurgulayan Koerl, "Bu heyecan verici girişimi başlatmaktan ve UFDS'nin önümüzdeki yıllarda hepimizin sevdiği sporların bütünlüğünü korumada önemli bir rol oynayacak olmasından mutluyuz" dedi.



