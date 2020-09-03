Bakan'dan TFF'ye seyirci golü!

03 Eylül 2020 Perşembe, 07:40

Süper Lig’in 2020-2021 sezonunun başlamasına sayılı günler kala Sağlık Bakanı Fahrettin Koca merakla beklenen seyircili maçlar konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de futbol liglerinin ilk yarısı boyunca maçların seyircisiz oynanması yönünde öneride bulunduklarını açıkladı.

İşte Fahrettin Koca’nın açıklaması:

“Futbolla ilgili Bilim Kurulu’nda gündeme geldi. Bu dönemde belli bir döneme kadar veya ilk yarısı için müsabakaların seyircisiz olması şeklinde bir öneri var. Seyircili olmaması, seyircisiz devam edilmesi şeklinde Bilim Kurulu önerisini yaptı. Yaklaşımımız budur.”

TFF SEYİRCİLİ KARARI VERMİŞTİ AMA

Geçtiğimiz hafta yapılan toplantı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye'de futbol müsabakalarının ekim ayından itibaren stadyum kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınarak oynanacağını açıklamıştı.

TFF tarafından yapılan açıklama,

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını vermiştir.

Bu kapsamda; TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak olup locaların kullanımı da serbest bırakılacaktır.

Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacaktır. Müsabakalara seyirci alınması ile ilgili tüm detaylar daha sonra ilan edilecektir.