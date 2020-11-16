Barcelona aradığı stoperi Chelsea'de buldu
Savunmasındaki sıkıntıları bir türlü çözemeyen Barcelona'nın hedefi Chelsea'da gözden düşen Antonio Rüdiger'e dikti.
Sezon başında PSG'den Thiago Silva'nın da Chelsea kadrosuna dahil edilmesiyle birlikte forma yüzünü unutan Alman stoper Rüdiger Barcelona'nın radarına takıldı. Diario Sport'un haberine göre Alman stoper Barcelona'ya gitmeye sıcak bakıyor.
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