Barcelona aradığı stoperi Chelsea'de buldu

Savunmasındaki sıkıntıları bir türlü çözemeyen Barcelona'nın hedefi Chelsea'da gözden düşen Antonio Rüdiger'e dikti.

cumhuriyet.com.tr
16 Kasım 2020 Pazartesi, 13:42
Barcelona aradığı stoperi Chelsea'de buldu
Abone Ol google-news

Sezon başında PSG'den Thiago Silva'nın da Chelsea kadrosuna dahil edilmesiyle birlikte forma yüzünü unutan Alman stoper Rüdiger Barcelona'nın radarına takıldı. Diario Sport'un haberine göre Alman stoper Barcelona'ya gitmeye sıcak bakıyor. 


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler