Barcelona devre arası o futbolcularla yolları ayıracak
7 maçta topladığı 11 puanla 8. sırada bulunan Barcelona'da devre arası yolların ayrılacağı isimler netleşiyor.
Barcelona'da yaprak dökümü sürüyor. Sezon başı Suarez, Vidal gibi isimlerle yollarını ayıran Barça'da devre arası yolların ayırlacağı isimler de kesinleşiyor. Sport'un haberine göre İspanyol devi Samuel Umtiti ve Braithwaite'ı takımdan gönderecek.
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