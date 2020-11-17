Barcelona devre arası o futbolcularla yolları ayıracak

7 maçta topladığı 11 puanla 8. sırada bulunan Barcelona'da devre arası yolların ayrılacağı isimler netleşiyor.

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2020 Salı, 15:47
Barcelona devre arası o futbolcularla yolları ayıracak
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Barcelona'da yaprak dökümü sürüyor. Sezon başı Suarez, Vidal gibi isimlerle yollarını ayıran Barça'da devre arası yolların ayırlacağı isimler de kesinleşiyor. Sport'un haberine göre İspanyol devi Samuel Umtiti ve Braithwaite'ı takımdan gönderecek. 


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