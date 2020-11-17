Barcelona devre arası o futbolcularla yolları ayıracak

17 Kasım 2020 Salı, 15:47

Barcelona'da yaprak dökümü sürüyor. Sezon başı Suarez, Vidal gibi isimlerle yollarını ayıran Barça'da devre arası yolların ayırlacağı isimler de kesinleşiyor. Sport'un haberine göre İspanyol devi Samuel Umtiti ve Braithwaite'ı takımdan gönderecek.