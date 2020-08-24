Barcelona'nın yeni transferinde koronavirüs!

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 08:41

Barcelona’nın sezon sona ermeden transferini açıkladığı Miralem Pjanic’ten kötü haber geldi. Katalan devinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncunun Cumartesi günü yaşadığı rahatsızlık nedeniyle PCR testine sokulduğu belirtildi.

Yapılan testin ardından tecrübeli orta sahanın koronavirüs testinin pozitif olduğu öğrenilirken, oyuncunun sağlığının iyi olduğu ve evde izolasyon sürecine girdiği duyuruldu.

Pjanic’in bu nedenle Barcelona’nın kampına katılmadan önce 15 gün boyunca izole şekilde tedavi edileceği açıklandı.