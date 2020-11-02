02 Kasım 2020 Pazartesi, 10:41

“KİMSEDEN AYRICALIK İSTEMİYORUZ AMA KIRMIZI KART DOĞRU KARAR DEĞİLDİ”

Avrupa Ligi’nde Maccabi Tel Aviv ile oynadıkları maçı değerlendiren Çalımbay, ”Villarreal maçı da Maccabi maçı da bizim için çok şansız geçti. Golü bulduk ve kırmızı karta kadar oyunun hakimi bizdik. Hakem penaltıyı verdi ama kırmızı kartın doğru olduğunu düşünmüyorum. Hakem bir de Bosnalı bir hakemdi. Tabii ki bir ayrıcalık istemiyoruz. Ancak; sanki eksik kalmamız için uğraştı. Kimseden bir beklentimiz yok. Olanı vermesi yeterli. Kırmızı karttan sonra maçın rengi değişti ve savunma problemleri de yaşadığımız için kaybettik” ifadelerini kullandı.

“MACCABİ’Yİ İSRAİL’DE YENERİZ”

Kadro derinliğinin önemine dikkati çeken Çalımbay, ”Sakat futbolcularımız olduğu için maç içinde hamle şansımız azdı. Bu açıdan da sıkıntı yaşadık. Ama önümüze bakmak durumundayız. Daha önümüzde maçlar var. Ben Maccabi’yi İsrail’de yeneceğimizi düşünüyorum. Karabağ maçını kazanarak Avrupa Ligi’nde 3 puan almak istiyoruz” diye konuştu.

“LİGDE HER MAÇ FİNAL, HATAY VE GALATASARAY MAÇLARINI KAZANMAK İSTİYORUZ”

Ligdeki durumları için ise Rıza Çalımbay, ”Önümüzde Hatayspor ve Galatasaray maçları var. Her iki maç da bizim için önemli. Bu iki maçı kazanıp milli araya moralli girmek istiyoruz. Her maç final gibi olacak. Milli arada da eksik bölgedeki arkadaşlarımız da dönünce elimiz biraz rahatlayacak” dedi.

“BAŞAKŞEHİR GİBİ ALTERNATİFLİ BİR KADROMUZ YOK”

Devre arasında transfer yapılıp yapılmayacağı sorusuna Rıza Çalımbay, ”Biz bütçemize göre hareket etmek durumundayız. Maliyet burada çok önemli. Yönetimimiz transfer dönemlerinde sıkı çalışıyor. Ben takımımla gurur duyuyorum. Başakşehir’in Avrupa’daki performansını sordunuz. Bizim Başakşehir gibi alternatifli bir kadromuz yok. Başakşehir’in de Avrupa maçlarında puan ya da puanlar alacağını düşünüyorum. Bizim hedefimiz belli. Avrupa’da maçlar kazanmak ve ligi de iyi bir yerde bitirmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Kaynak: Ajansspor