Başakşehir'de Kadıköy 6'lısı!
Transfer döneminin son gününde kadrosuna Fenerbahçe’den Deniz Türüç’ü ve eski Fenerbahçe’li Giuliano’yu katan Medipol Başakşehir’in bu transferlerle birlikte kadrosunda toplam 6 tane Fenerbahçe forması giyinen futbolcu olmuş oldu.
Transfer döneminin son gününde kadrosuna Fenerbahçe’den Deniz Türüç’ü ve eski Fenerbahçe’li Giuliano’yu katan Medipol Başakşehir’in bu transferlerle birlikte kadrosunda toplam 6 tane Fenerbahçe forması giyinen futbolcu olmuş oldu.
Ligde istediği başlangıcı yapamayan Medipol Başakşehir transferin son gününde Deniz Türüç ve Giuliano tranferlerini açıkladı. Bu transferlerle birlikte Başakşehir’in kadrosunda kariyerinde Fenerbahçe forması giyinen 6 futbolcu bulunmuş oldu. İşte o 6 futbolcu:
Mert Günok
Hasan Ali Kaldırım
Mehmet Topal
Martin Skrtel
Giuliano
Deniz Türüç
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