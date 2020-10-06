Başakşehir'de Kadıköy 6'lısı!

06 Ekim 2020 Salı, 11:21

Transfer döneminin son gününde kadrosuna Fenerbahçe’den Deniz Türüç’ü ve eski Fenerbahçe’li Giuliano’yu katan Medipol Başakşehir’in bu transferlerle birlikte kadrosunda toplam 6 tane Fenerbahçe forması giyinen futbolcu olmuş oldu.

Ligde istediği başlangıcı yapamayan Medipol Başakşehir transferin son gününde Deniz Türüç ve Giuliano tranferlerini açıkladı. Bu transferlerle birlikte Başakşehir’in kadrosunda kariyerinde Fenerbahçe forması giyinen 6 futbolcu bulunmuş oldu. İşte o 6 futbolcu:

Mert Günok

Hasan Ali Kaldırım

Mehmet Topal

Martin Skrtel

Giuliano

Deniz Türüç



