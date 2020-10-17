Bayern Münih, deplasmanda Bielefeld’i 4-1 yendi
Son Şampiyon Bayern Münih, deplasmanda Arminia Bielefeld’i 4-1 yendi
Almanya Birinici Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Arminia Bielefeld’i 4-1 yendi.
Bayern Münih, Bundesliga’nın 4. haftasında Schüco Arena’da Arminia Bielefeld’e konuk oldu.
Bayern Münih, 8. ve 51. dakikalarda Thomas Müller ve 26. ve 45+1. dakikalarda Robert Lewandwoski’nin golleriyle rakibini 4-1 mağlup etti.
Arminia Bielefeld’in tek golünü ise 58. dakikada Ritsu Doan kaydetti.
Bavyera ekibi, 76. dakikada Corentin Tolisso’nun kırmızı kart görmesiyle kalan sürede 10 kişi mücadele etti.
Bayern Münih bu galibiyetle ligdeki puanını 9’a çıkardı. Arminia Bielefeld 4 puanda kaldı.
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