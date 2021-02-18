Bayern Münih'te Benjamin Pavard koronavirüse yakalandı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te Benjamin Pavard'ın yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığı duyuruldu.

AA
18 Şubat 2021 Perşembe, 12:45
Bayern Münih'te Benjamin Pavard koronavirüse yakalandı
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te Benjamin Pavard'ın yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığı duyuruldu.

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Fransız savunma oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Pavard'ın karantinaya alındığı ve durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Bavyera ekibinde Pavard'ın yanı sıra, geçen hafta Kovid-19'a yakalanan Thomas Müller de karantinada bulunuyor.

Bayern Münih'te ocak sonunda ise Javi Martinez ile Leon Goretzka'nın Covid-19 testleri pozitif çıkmıştı.




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