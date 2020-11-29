BB Erzurumspor’da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı

Süper Lig takımlarından BB Erzurumspor’da Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı.

İHA
29 Kasım 2020 Pazar, 23:22
BB Erzurumspor’da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı
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Süper Lig takımlarından BB Erzurumspor’da Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı.
Bugün sahasında Antalyaspor karşısında alınan 2-2’lik beraberliğin ardından mavi-beyazlı takımda Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yolları ayrılma kararı alındı.
Özdilek yönetimindeki BB Erzurumspor, bu sezon ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 9 puan topladı. BB Erzurumspor’un 5. haftada deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı ileri bir tarihe ertelenmişti.


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