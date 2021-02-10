Beşiktaş, Atiba'nın kararını bekliyor!

10 Şubat 2021 Çarşamba, 15:51

Beşiktaş, Atiba Hutchinson'u bırakmak istemiyor.

Siyah-beyazlılarda 8. sezonunu geçiren Kanadalı oyuncu, bu yıl da takımın vazgeçilmez isimlerimden biri oldu.

Takımın kaptanı ve en fazla forma giyen isimlerinden olan Atiba, geleceğini kendisi belirleyecek.

Beşiktaş yönetimi, 1 yıl daha sözleşme imzalamak istediği 38 yaşındaki oyuncunun kararını bekliyor.

Atiba, futbola devam etme kararı alırsa, Kanadalı oyuncu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanacak.

Tecrübeli isim aktif futbolcu kariyerini noktalak isterse, teknik ekipte yer alması için teklif yapılacak.

Beşiktaş ile 8 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan Atiba, çıktığı 275 maçta 22 gol atarken 28 asist yaptı.