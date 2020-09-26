Beşiktaş'ın yeni transferi Aboubakar: "Bu büyük kulübe döndüğüm için mutluyum"
Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı kulübe döndüğü için mutlu olduğunu dile getirdi.
Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı kulübe döndüğü için mutlu olduğunu dile getirdi.
Kulübün YouTube kanalında ve sosyal medya hesaplarında görüşlerine yer verilen 28 yaşındaki santrfor, 2016-2017 sezonunda formasını giydiği ve Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı Beşiktaş'ta birçok güzel anısının olduğunu belirtti.
Avrupa'daki ilk kupasını siyah-beyazlı takımda kazandığını vurgulayan Aboubakar, "Hayatımda çok fazla tecrübe kazandığım bu büyük kulübe döndüğüm için mutluyum. Kariyerimin en güzel anlarını burada geçirdim. Beşiktaş, düşündüğümde beni duygulandıran birçok güzel anımın olduğu, Türkiye şampiyonluğu yaşadığımız, kupalar kaldırdığımız kulübüm. Bu kulübü asla ve asla unutamam. Unutamam çünkü ben bu kulüp sayesinde parladım, bugünkü ben oldum. İşte buradayım. Ben, Vincent Aboubakar. Evime, Beşiktaş'a döndüm." ifadelerini kullandı.
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