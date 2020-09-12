Beşiktaş'ta Sergen Yalçın paniği; yan yana gelmişlerdi

12 Eylül 2020 Cumartesi, 11:31

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 3 gün önce alt yapı toplantısında ünlü teknik adamla yan yana gelen isimlere filyasyon önlemleri doğrultusunda test şartı koşuldu.

Mehmet Ekşi'nin alt yapı sorumluluğuna getirildiği toplantıda Sergen Yalçın'la yan yana gelen başkan Ahmet Nur Çebi, koronavirüs geçirdiği halde yeniden teste girdi. Mehmet Ekşi de test yaptırırken, Sergen Yalçın'la yan yana fotoğraf veren yönetici Emre Kocadağ, futbol alt yapı ve tüm branşlar spor okullarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Fırat Fidan da test yaptıracak.