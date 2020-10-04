Beşiktaş'tan Bakü'ye kardeşlik köprüsü
Siyah beyazlı kulüp kapalı tribünü kaplayacak şekilde "Tek millet iki devlet. Yalnız değilsin Azerbaycan" yazan dev bir pankart astı.
Beşiktaş, Azerbaycan ordusunun Dağlık-Karabağ bölgesinde Ermenistan ile yaşadığı sıkıntılı günler nedeniyle Azerbaycan'a Gençlerbirliği maçında destek verdi. Siyah beyazlı kulüp kapalı tribünü kaplayacak şekilde "Tek millet iki devlet. Yalnız değilsin Azerbaycan" yazan dev bir pankart astı ve aynı zamanda tribüne Türkiye ile Azerbaycan bayrakları koydu. Hoparlörden de Azeri türküleri seslendirildi.
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