Boşandığı kadını öldürdü, "Sizin yapamadığını ben yaptım" dedi
Antalya'da Neslihan Yılmaz (36), ormanlık alanda eski eşi Anıl Kahraman (38) tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Olay sonrası eski eşinin ağabeyi İsmet Yılmaz'ın evine gidip, "Sizin yapamadığınızı ben yaptım" diyen Kahraman, gelen polisler tarafından gözaltına alındı.
Dur durak bilmeyen kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Olay, dün gece yarısı Muratpaşa ilçesi Kundu ormanlık alanında meydana geldi. 112 Acil Servisi'ni arayan Anıl Kahraman, eski eşi Neslihan Yılmaz'ı öldürdüğünü itiraf etti. Cinayetin ardından eski kayınbiraderi İsmet Yılmaz'ın evine giden Anıl Kahraman, "Sizin yapamadığını ben yaptım" diyerek kardeşini öldürdüğünü söyledi.
Ormanlık alana giden polis ve sağlık ekipleri Yılmaz'ın boğazının kesilerek öldürüldüğünü belirledi. Polis ekipleri, gittiği İsmet Yılmaz'ın evinde Anıl Kahraman'ı gözaltına aldı. Kahraman'ın verdiği ilk ifadesinde 8 ve 9 yaşındaki 2 çocuklarının velayeti konusunda tartıştıklarını, cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi.
Yılmaz'ın ağabeyi İsmet Yılmaz ise kardeşi ile Anıl Kahraman'ın 6 yıl önce ayrıldığını, çocukların velayeti konusunda sürekli tartıştıklarını söyledi. Olayın şokunu üzerinden atamadığını belirten Yılmaz, "Anıl, kız kardeşimle konuşmak için dün Adapazarı'ndan Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki evimize geldi. Çocukların velayetine ilişkin karar vereceklerdi. 'Evde konuşun' dedim. Çocuklar etkilenmesin diye 'yarım saatliğine çıkalım, dışarıda konuşalım' dediler. Gece yarısı tekrar eve gelen Anıl, bana 'kardeşimi öldürdüğünü söyledi. Çok üzgünüm" dedi.
Yapılan otopsinin ardından Neslihan Yılmaz'ın cenazesi Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere morgdan alındı.
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