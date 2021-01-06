BOTAŞ'ta yıllık 186 milyon TL maliyete yol açan ihmal

06 Ocak 2021 Çarşamba, 11:11

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, uzmanların önerilerine rağmen BOTAŞ’ın kompresör istasyonlarındaki baca gazı atıklarından elektrik üretimine geçmemesinin, kurumun yıllık milyonlarca dolarlık kaybına neden olduğunu söyledi.

Gürer, Sayıştay raporlarına da yansıyan ‘baca gazından elektrik üretimi’ önerisinin neden hayata geçirilmediği ve yılda 186 milyon lira elektrik faturası ödeyen BOTAŞ’ın bu sisteme geçmemesindeki ısrarlı tavrına açıklık getirilmesi gerektiğini belirtti.

KOMPRESÖR İSTASYONLARINDA ELEKTRİK ÜRETİLEBİLİR

Aynı raporda 2010 yılında Türk bilim insanlarının, kompresör istasyonlarındaki baca gazı atıklarından elektrik üretimi yapılabileceği ve bu yolla yıllık milyonlarca dolarlık tasarruf sağlanabileceği gibi hava kirliliğinin de büyük ölçüde önleneceğinin belirtildiğine vurgu yapan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “BOTAŞ, yaklaşık 16 bin km boru hattı ve 9 adet kompresör istasyonu ile Türkiye’nin bütün illerine doğal gazı taşıyor. Sayıştay’ın raporunda yer alan ifadelere göre doğal gaz bir yerden başka bir yere taşınırken, müşterilerin kullandığı gaz ile hat boyunca doğal gazın taşınması esnasında lineer sürtünmeden kaynaklanan basınç kayıpları yaşanıyor. Taşınan gazın hedeflenen yere taşınması için yeniden basınçlandırılması gerekiyor. Bu gerekli olan yeniden basınçlandırma işlemi kompresör istasyonları vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Botaş’a ait Kırklareli, Ambarlı, Eskişehir, Doğubeyazıt, Sivas, Çorum, Erzincan, Hanak-Ardahan ve Mucur-Kırşehir’de toplam 9 adet kompresör istasyonu bulunmaktadır. 2019 yılı faaliyetleri kapsamında yapılan yakıt olarak doğal gaz kullanıldığı ve oluşan yakıt atıklarının baca marifetiyle atmosfere salındığı tespit edilmiş. Yakıt atıklarının atmosfere bırakılması hem ısı kaybının oluşmasına hem de çevre kirliliğine neden oluyor” dedi.

UZMANLAR 10 YIL ÖNCE ÖNERMİŞ

Yine Sayıştay’ın raporunda yer aldığına göre, İsveç-Kalmar’da 2010 yılında düzenlenen Linnaeus ECO-TECH uluslararası bir konferansda, Gazi Üniversitesinden 3 üniversite hocasının sunmuş oldukları bir makalede, Erzincan Kompresör istasyonunun baca gazından Organic RankineCycle (ORC) teknolojisi kullanılarak elektrik enerjisi üretilmesinin uygulanabilirliğinin değerlendirildiğini anlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Söz konusu raporda Organic Rankine Cycle kullanılarak Erzincan bölgesinde bulunan doğal gaz kompresör istasyonundan 1,385 kW gücünde yıllık 11,1 milyon kWh elektrik enerjisi üretilebileceği ve yılda yaklaşık 1,3 milyon ABD Doları tasarruf sağlanacağı bildiriliyor. Ayrıca, havaya bırakılan CO2 ve diğer kirletici maddelerin %90 civarında engelleneceği, dolayısıyla, söz konusu projenin hem elektrik üretiminde ülkenin toplam kurulu gücüne katkı sağlayacağı, hem de çevreyi kirletmeyeceği değerlendiriyor” diye konuştu.

ANLAŞILIR GİBİ DEĞİL

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, BOTAŞ’ın 2019 yılında toplam tükettiği elektrik enerjisinin 354,2 milyon kWh olduğu ve toplam ödenen elektrik maliyetinin yaklaşık 186 milyon TL olduğu dikkate alındığında, kurumun kompresör istasyonlarındaki baca gazından elektrik enerjisi üretimine bugüne kadar sıcak bakmamış olmasının düşündürücü olduğunu da sözlerine ekledi.







