Boupendza’ya; Galatasaray, Başakşehir ve Dinamo Kiev’den teklif var

01 Şubat 2021 Pazartesi, 15:28

Süper Lig’in 23’üncü haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Hatay ekibi, karşılaşma öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı ve oyunculardan Yusuf Abdioğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başakşehir’in ardından Fenerbahçe’yi de mağlup etmek istediklerini belirten Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, “İkinci yarıya Başakşehir’i sahasına 5-1 yenerek başladık. Hatayspor yarın da Allah nasip ederse Fenerbahçe’yi burada mağlup ederek uğurlayacaktır. Transferlerle ilgili bilgi vermek istiyorum. Eskişehirspor’dan kaleci Ekrem Kılıçarslan’ı transfer ettik. Birazdan açıklamalar yapılacak” diye konuştu.

Transfer döneminde adı büyük takımlarla anılan Aaron Boupendza’ya son olarak Dinamo Kiev’in talip olduğunu, Türkiye’den de Galatasaray ve Başakşehir’in oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini söyleyen Vardı, “Onursal Başkanımız Başakşehir maçının ardından 10 milyon Avro’luk bir teklifle gelene futbolcumuzu vereceğimizi söyledi. Onursal Başkanımız, kulüp başkanımız ve basın sözcüsü olarak benim dışımda yapılan açıklamalara itibar etmeyin. Atakaş Hatayspor, kurumsal kimliği olan bir kulüptür. Bu tür gelişmeler olduğu anda resmi açıklamalar yapılacaktır. Türkiye’den ve dünyadan çeşitli kulüpler Boupendza’ya talip. Bugün de netleşir. Gönlümüzden geçen rakamı Lütfü başkanımız açıklamıştı. Bu rakama ulaşılırsa veririz, ulaşılmazsa Boupendza, Atakaş Hatayspor’da gollerine ve yoluna devam eder. Bu konuda yarınki maçta da Boupendza’dan goller bekliyoruz. Hatayspor, burada yine kendine yakışır kalitede oyun oynayıp Fenerbahçe’yi buradan puansız göndereceğiz. Bundan şüphemiz yok. Boupenza’ya son olarak Dinamo Kiev’den bir teklif geldi. Biz oradan da 10 milyon Avro ve 1 futbolcu istedik. Galatasaray ve Başakşehir’den teklif var. Bunlarla alakalı görüşmeler yapılıyor. Resmi olarak açıklama yapmamız için bunun gerçekleşmesi lazım. Türkiye’den ve dünyadan futbolcumuza ciddi manada ilgi ve talep var. Neticelenirse sizlere açıklama yaparız. Yetişmezse Boupendza yoluna burada devam eder” ifadelerini kullandı.ar