Çağla Büyükakçay, Roland Garros’a veda etti
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Roland Garros elemelerinin ikinci turunda Sırp rakibi Natalija Kostic’e 6-3, 2-6, 6-2 yenilerek ana tablonun uzağında kaldı.
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Roland Garros elemelerinin ikinci turunda Sırp rakibi Natalija Kostic’e 6-3, 2-6, 6-2 yenilerek ana tablonun uzağında kaldı.
Roland Garros elemelerinin ikinci turunda Sırp rakibi Natalija Kostic’e 6-3, 2-6, 6-2 yenilen Çağla Büyükakçay, turnuvaya veda etti. Paris’teki elemelere klasmanın 137. basamağındaki Ukraynalı Lesia Tsurenko’yu geçerek başlayan Büyükakçay, ikinci turda karşılaştığı WTA 202 numara Kostic karşısında ilk seti 6-3 kaybetti. İkinci sette oyunu domine eden Çağla, rakibinin servislerini 2 kez kırarak seti 6-2 kazandı ve maçı karar setine taşıdı.
Karar setinde 2 kez servis kıran Kostic, ikinci servislerinden yüzde 60 oranında puan çıkararak seti 6-2 kazandı ve 2 saat 15 dakika sonunda tur biletini cebine koydu.
En Çok Okunan Haberler
- Metiner'i donduran yanıt
- 57 seçim anketinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar
- Yüzde 50.1 hayal
- AYM Başkanına 'FETÖ' göndermesi!
- Tartışmalı ihale ekimde
- Kılıçdaroğlu’ndan 'Demirtaş'a iddianame' tepkisi
- 18 yaşındaki Furkan'ı geleceksizlik 'öldürdü'
- Soylu, siyaseti ne zaman bırakacağını açıkladı
- Merkez Bankası'nın faiz kararına CHP'den ilk yorum
- Ali Ağaoğlu adasını satıyor
Video Haberler
- Erken seçim için tarih verdi
- Enişteniz kim? sorusuna böyle yanıt verdi!
- Arnavutköy'de cinayet; evi basıp kurşun yağdırdı
- Ankara'da 858 bin liralık vurgun yaptılar!
- Bursa'da çimlere basma kavgası kamerada
- Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı
- Ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
- Polisin maske cezası kestiği sürücü böyle çileden çıktı
- Ağır kokuların geldiği evden çıkanlar şaşkına çevirdi
- İşçileri taşıyan servis kaza yaptı: 2’si ağır 8 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Metiner'i donduran yanıt
- 57 seçim anketinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar
- Yüzde 50.1 hayal
- AYM Başkanına 'FETÖ' göndermesi!
- Tartışmalı ihale ekimde
- Kılıçdaroğlu’ndan 'Demirtaş'a iddianame' tepkisi
- 18 yaşındaki Furkan'ı geleceksizlik 'öldürdü'
- Soylu, siyaseti ne zaman bırakacağını açıkladı
- Merkez Bankası'nın faiz kararına CHP'den ilk yorum
- Ali Ağaoğlu adasını satıyor