Çağla Büyükakçay, Roland Garros’a veda etti

24 Eylül 2020 Perşembe, 16:14

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Roland Garros elemelerinin ikinci turunda Sırp rakibi Natalija Kostic’e 6-3, 2-6, 6-2 yenilerek ana tablonun uzağında kaldı.

Roland Garros elemelerinin ikinci turunda Sırp rakibi Natalija Kostic’e 6-3, 2-6, 6-2 yenilen Çağla Büyükakçay, turnuvaya veda etti. Paris’teki elemelere klasmanın 137. basamağındaki Ukraynalı Lesia Tsurenko’yu geçerek başlayan Büyükakçay, ikinci turda karşılaştığı WTA 202 numara Kostic karşısında ilk seti 6-3 kaybetti. İkinci sette oyunu domine eden Çağla, rakibinin servislerini 2 kez kırarak seti 6-2 kazandı ve maçı karar setine taşıdı.

Karar setinde 2 kez servis kıran Kostic, ikinci servislerinden yüzde 60 oranında puan çıkararak seti 6-2 kazandı ve 2 saat 15 dakika sonunda tur biletini cebine koydu.



