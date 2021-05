Çağlar Söyüncü: Altın kural sahada mahcup olmamak

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 18:23

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu ilk maçında İtalya ile oynayacakları mücadele hakkında, "Altın kural, sahaya çıktığımızda mahcup olmamak. Mağlup olabiliriz, futbolda mağlubiyet, galibiyet, beraberlik var. Onun için altın kuralımız mahcup olmamak" dedi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, A Milli Futbol Takımı'nın Antalya'daki kampına katıldı. Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de son maçı kaybettikleri için üzgün olduğunu dile getirdi. Sezonu FA Cup gibi önemli bir kupa ile bitirdikleri için mutlu olduğunu dile getiren Çağlar Söyüncü, Antalya'ya gelip A Milli Takım'a odaklandığını söyledi. Genç savunmacı, milli takımla Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmek istediklerini vurguladı.

"MİLLİ TAKIMIN ŞAKASI YOK"

Rakip ya da futbolcu ayırt etmeden her takıma aynı konsantre ile çıktıklarını vurgulayan Çağlar Söyüncü, "Öncelikle iki önemli hazırlık maçı var. Maçlara çıkarken rakip takım ya da rakip futbolcu diye ayırmıyoruz. Milli takımın şakası yok. Her maçı aynı konsantrede, her maça disiplin içinde çıkıyoruz. Önemli olan iyi futbol oynayıp taraftarımızı, bizi sevenleri, televizyon başındakileri mutlu etmek. Rakip ya da futbolcu ayrımımız yok. İki önemli maçımız var, sonrasında İtalya maçı için gideceğiz"

Sezona milli takımda ve Leicester City'de iyi başladığını, sonrasında şanssız bir sakatlık geçirdiğini anlatan Çağlar Söyüncü, sakatlık sürecinin iyi geçmediğinden bahsetti. Sakatlığının 3-4 ay sürmesi nedeniyle takıma döndüğü sürecin zor geçtiğini aktaran Çağlar Söyüncü, sezonu iyi bitirdiğini dile getirdi.

Çağlar Söyüncü, futbol kariyeri ve Altınordu ile Altay'ın oynayacağı play-off müsabakası hakkındaki soruya şu cevabı verdi:

"Bunlar bugünlük düşüneceğim şeyler değil. Sezonumuz yeni bitti. Kulübüm de milli takımın benim için ne kadar önemli olduğunu biliyor. Burayı da iyi şekilde bitirdikten sonra yine konuşuruz. Play-off'ta iki İzmir takımının olması da mutlu ediyor. Altınordu bizi yetiştiren kulüp. Hocamız, başkanımız, taraftarlar, hepimiz oradan çıktığı için mutluyuz"

Antalya kampı sonrasında A Milli Takım'ın oynayacağı İtalya maçı hakkında ise Çağlar Söyüncü, "Taktik, teknik konularda bugünden itibaren teknik direktörümüzle konuştuktan sonra yolumuzu çizeceğiz. Bizim için altın kural, çıktığımızda sahada mahcup olmamak. Mağlup olabiliriz, futbolda mağlubiyet, galibiyet, beraberlik var. Onun için altın kuralımız mahcup olmamak. Hocamızın teknik ve taktiğinden sonra programımızı yapacağız" diye konuştu.