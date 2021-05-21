Çakırözer: “Danıştay’ın iptal gerekçesini yok sayarak yine hukuksuzluğa imza attılar”

21 Mayıs 2021 Cuma, 16:15

Basın özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay’ın iptal ettiği Basın Kartı Yönetmeliği’nde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yeniden değişiklik yapıldı. Değişikliğe tepki gösteren CHP’nin gazeteci kökenli Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, yapılan düzenlemeyle Danıştay’ın iptal gerekçesinin tamamen yok sayıldığını belirtti.

Çakırözer, “İktidar ‘daha iyisini yapacağız’ diyerek yaptığı değişiklikle Danıştay’ın iptal gerekçesini yok sayarak yine bir hukuksuzluğa imza attı. Tamamen keyfi, soyut, yoruma açık ifadelerle yapılan bu değişiklikle basın özgürlüğü, gazetecilik kısıtlanıyor. Halka gerçekleri anlatmaya çalışan gazeteciler cezalandırılıyor. Yönetmeliğin bu haliyle hukuktan dönecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Çakırözer, basın kartlarının gazeteci meslek örgütleri tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından verilmesi gerektiğini vurguladı.

KEYFİ KARARLARLA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANIYOR

Danıştay’ın geçtiğimiz ay ‘basın özgürlüğüne aykırı’ olduğu gerekçesiyle bazı hükümlerinin yürütmesini durduğu Basın Kartı Yönetmeliği’nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla değişiklik yapıldı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakrözer, yapılan değişiklikle Danıştay’ın ‘gazetecilerin basın kartlarının muğlak ifadelerle ve keyfi gerekçelerle iptal edilemeyeceği’ hükmünün tamamen yok sayıldığını belirterek, değişikliğin hukuktan döneceğini söyledi.

Değişiklikle basın özgürlüğünün ve halkın haber alma hakkının kısıtlandığını söyleyen Çakırözer, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Binlerce gazeteci, meslek örgütleri daha önce değiştirilen ve eleştirilen yönetmelikteki eksikliklerin giderilmesi beklerken, bugün Saray iktidarının yayınladığı değişiklikle basın özgürlüğü bir kez daha kısıtlanıyor. Güçler ayrılığından, hukuk devletinden kopmuş tek adam yönetiminde soyut, keyfi ve yoruma dayalı ifadelerle gazetecilerin basın kartı alması zorlaştırılırken, keyfi basın kartı iptallerinin yolu açılıyor. Bunun sonucu basın özgürlüğünün, halkın haber alma hakkının yok edilmesidir.”

GAZETECİLERİ CEZALANDIRMA YÖNETMELİĞİ

Danıştay’ın iptal ettiği basın kartı yönetmeliği yürürlükteyken yüzlerce gazetecinin basın kartlarının keyfi kararlarla iptal edildiğini, basın kartı bekleyen yüzlerce gazeteciye basın kartı verilmediğini anımsatan Çakırözer, “Nisan ayının 2. gününde Danıştay bu haksız, hukuksuz uygulamayı iptal etti. Bu bir fırsattı. Ama yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve o kurumun başında oturan kişiler ‘bağımsız gazetecilik yapan, hala gerçekleri anlatmaya çalışan gazetecilere biz nasıl cezalandırırız’ diyerek basın kartı yönetmeliğini daha da ağırlaştırıyor. Bu tamamen hukuka aykırı. Bu kararın yine hukuktan döneceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

KARTLARI MESLEK ÖRGÜTLERİ VERMELİ

Çakırözer, basın kartlarının meslek örgütleri tarafından verilmesi gerektiğini vurgularken, “Gazetecinin klasik tanımını tamamen meslek örgütleri yapmalıdır. Basın Kartları Yönetmeliği gazetecilerin mesleğini yapmasını engelleyen, basın özgürlüğünü engelleyen bir yönetmelik olmamalıdır. Basın kartlarını gazetecilerin bağlı oldukları meslek örgütleri ve sendikalardan oluşan bir komisyon vermelidir” çağrısında bulundu.



