CANLI ANLATIM | Türkiye - Letonya (21:45)
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya'yı konuk ediyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar Cumhuriyet.com.tr'de...
A Milli Futbol Takımımız 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya'yı konuk edecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve 21.45'te başlayacak maçı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Stefanski yönetecek. Stefanski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Konrad Sapela ve Michal Obukowicz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yunanistan'dan Aristotelis Diamantopoulos olacak.
Milli Takımımız G Grubu'nda oynadığı ilk maçta Hollanda'yı 4-2, Norveçi'i ise 3-0 yenmişti ve bu sonuçla liderlik koltuğuna oturmuştu. Letonya ise iki maç sonunda puanla tanışamadı.
Grubun diğer maçlarında ise Cebelitarık-Hollanda ve Karadağ-Norveç karşı karşıya gelecek.
İşte ilk 11'ler...
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz
Letonya: Ozols, Fjodorovs, Cernomordijs, Tarasovs, Jurkovskis, Zjuzins, Tobers, Kamess, Ikaunieks, Ciganika, Uldrikis
7. KEZ LETONYA İLE OYNUYORUZ
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında karşılaşacağı Letonya ile tarihte 7. kez rakip olacak.
Milliler, Letonya ile yaptığı 4'ü resmi, 2'si özel 6 maçtan birini kazandı, dördünde berabere kaldı, birini de yitirdi.
Türkiye ile Letonya arasında oynanan son 4 karşılaşma beraberlikle sona erdi.
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