Cansu Özbay: "Güney Kore maçı çok güzel bir tecrübe oldu"

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 12:17

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarılı oyuncusu Cansu Özbay, Tokyo Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde kaybettikleri Güney Kore karşılaşmasının kendileri için güzel bir tecrübe olduğunu belirterek, bunu Avrupa Şampiyonası’nda kullanacaklarını söyledi.



Sırbistan, Hırvatistan, Bulgaristan ve Romanya’nın ev sahipliğinde 18 Ağustos - 4 Eylül tarihlerinde düzenlenecek CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda başarılı oyuncusu Cansu Özbay, açıklamalarda bulundu. Yoğun bir dönemden geçtiklerini söyleyen 24 yaşındaki voleybolcu, "Önce Milletler Ligi’ni oynadık. Daha sonra dünyanın en büyük turnuvası olan olimpiyatlara gittik. Orada maalesef istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Onu geride bırakıp asıl önümüzdeki hedefimiz olan Avrupa Şampiyonası’na odaklanmamız gerekiyor. Grubumuzdaki maçlarda adım adım ilerleyeceğiz. Hiçbir takımı hafife almadan ilerlememiz gerekiyor. Güney Kore maçında da bence dersimizi aldık, hem iyi anlamda hem de kötü anlamda. Şu an tek bir hedefimiz var. Avrupa Şampiyonası’na en iyi şekilde başlayıp en iyi şekilde bitirmek. Eminim ki bunu takım olarak başaracağız. Çünkü olimpiyatlarda çok büyük tecrübe edindiğimizi düşünüyorum. Gruplarda çok güzel mücadele ettik, çok güzel savaştık. Ama maalesef çeyrek finalde istediğimiz gibi oynayamadık. Bu bize çok güzel bir tecrübe oldu. Bunu Avrupa Şampiyonası’nda kullanacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.



Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda oraya ilk girdiğinde neler hissettiğinin sorulması üzerine Özbay, "İlk tüylerim diken diken oldu dürüst olmak gerekirse. Olimpiyatlar, gerçekten her sporcunun hayalini kurduğu bir yerdir. İlk hissettiğim çok heyecanlandım" diye cevap verdi.