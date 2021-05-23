Cemil Kırbayır için adalet istendi

23 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

Cumartesi Anneleri'nin bu haftaki eylemi de koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medya üzerinden canlı yapıldı. Cumartesi Anneleri eylemlerinde, Kars Eğitim Enstitüsü öğrencisi Cemil Kırbayır için adalet talebinde bulundu.

Yapılan açıklamada, “‘Oğlum gelirse diye’ kapısını hep açık tutan Berfo Ana’nın bize mirası, yargı kararı ne olursa olsun kayıplarımızı aramaya devam etmektir. O mirasa sahip çıkacağız. Kayıplarımızı aramaktan vazgeçmeyeceğiz! Kaç yıl geçerse geçsin; Cemil Kırbayır için tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan, 144 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekânımız Galatasaray’dan vazgeçmeyeceğiz” denildi.

