Cengiz Ünder dünyanın en iyi liginde!
Leicester City, 23 yaşındaki Romalı Türk yıldız Cengiz Ünder’i 27 milyon Avro satın alma opsiyonu karşılığında kiralayacak.
İzmir Altınordu’nun alt yapısından yetişen Cengiz Ünder, dünyanın en iyi ligine transfer oluyor.
İngiliz Premier Lig ekibi Leicester City, 23 yaşındaki Romalı Türk yıldız Cengiz Ünder’i 27 milyon Avro satın alma opsiyonu karşılığında kiralayacak.
İlk olarak Barcelona’nın Portekizli futbolcusu Francisco Trincao için 40 milyon Avro’luk bir teklif yapan İngiliz ekibi, Katalan ekibinden gelen olumsuz yanıt sonrasında yönünü Cengiz Ünder’e çevirdi.
Hücumdaki alternatiflerini güçlendirmek isteyen Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, Cengiz Ünder transferiyle bu sorununu çözmeyi planlıyor. Roma ve Leicester arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı ve 3 milyon euro kiralama bedeli +27 milyon Avro satın alma opsiyonu karşılığında transfer sonuçlandı.
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