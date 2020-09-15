Chelsea sezona galibiyetle başladı
İngiltere Premier Lig'de Chelsea, yeni sezondaki ilk maçında deplasmanda Brighton & Hove Albion'ı 3-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'de Chelsea, yeni sezondaki ilk maçında deplasmanda Brighton & Hove Albion'ı 3-1 mağlup etti.
Amex Stadı'nda oynanan maçta Chelsea, 23. dakikada Jorginho'nun penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Brighton, 54. dakikada Leandro Trossard ile beraberliği yakalasa da konuk ekip 56. dakikada Reece James ve 66. dakikada Kurt Zouma'nın golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Bu sezon kadrosuna kattığı isimlerle dikkat çeken Chelsea'de yeni transferlerden Kai Havertz ve Timo Werner ilk 11'de forma giyerken, Hakim Ziyech, Thiago Silva ve Ben Chilwell sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.
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