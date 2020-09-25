CHP'den amatör futbolculara destek

25 Eylül 2020 Cuma, 22:00

CHP, yaklaşık 8 aydan bu yana maç yapamayan amatör futbol paydaşlarının isyanına destek verdi.

CHP Spor Kurulu Başkanı ve Genel Başkan Başdanışmanı Kenan Nuhut, 100 bini aşkın futbolcu, menajer, antrenör ve çalışanın 8 aydır büyük bir mağduriyet içinde olduğuna dikkat çekti.

Önceki dönemlerde Gençlik Spor Genel Müdür yardımcılığı ve Halter Federasyonu Başkanlığı görevinde de bulunan Nuhut, Futbol Federasyonun amatör liglerin başlangıç tarihi ile ilgili somut bir adım atmamasının belirsizliğe neden olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Tüm spor dünyasını olumsuz yönde etkileyen yeni tip koronavirüs Covid-19 pandemisi, amatör futbol paydaşlarını zor durumda bıraktı.

Salgının başlangıcı olan Mart ayı başında tatil edilen ve henüz akıbeti belli olmayan amatör ligler, 100 bin kişiye yakın futbolcu, antrenör, idareci ve onların bakmakla yükümlü olduğu ailelerini açlık sınırına getirdi.

Süper Lig, 1. Lig, 2. ve 3. Ligle, basketbol ve voleybol liglerinin bir bölümü alınan önlemlerle başlarken, bazıları da başlangıç tarihlerini belirledi. Ne var ki, Türkiye Futbol Federasyonu’nun, amatör kümelerle ilgili olarak aldığı ucu açık başlangıç tarihi, bu sektörden hayatlarını kazanmak zorunda olan grubu sahipsiz bıraktı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Spor Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyon ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, kulüplerin ve amatör küme paydaşlarının en azından önünü görecekleri bir takvim açıklayamaması, bir çok alanda olduğu gibi Bölgesel Amatör Lig, Süper Amatör ve Yerel Amatör Lig’ler sayesinde ekmek kazanan yurttaşlarımızı umutsuzluğa mahkum etti.

CHP Spor Kurulu olarak, ilgilileri acil olarak amatör kümelerle ilgili nihai bir karar almaya davet ediyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu ve TASK’ın aldığı, “Amatör futbol müsabakaları Ekim ayı sonuna kadar oynatılmayacak olup, Covid19’un seyri dikkate alınarak Ekim ayı sonunda yeniden değerlendirilecek” şeklindeki karar hiçbir şekilde kabul edilemez.

Risk alıp Süper Lig, TFF 1 Lig, TFF 2 ve 3.ligleri başlatan Türkiye Futbol Federasyonu’ndan talebimiz, başlangıç tarihi ile ilgili bir karara varması, tarihin belli olmasından sonra kulüplere hijyen, mesafe ve temizlik konusunda ödenek ayrılması ve ayrıca bu sezonun en azından ilk bölümünün oynatılamama ihtimali karşısında da kulüplere ayni ve nakdi destek sağlamasıdır.

CHP Spor Kurulu olarak haklarını arama adına TFF binasına önünde eylem yapan ve liglerinin başlaması için federasyona çağrıda bulunan amatör küme paydaşlarının yanında olduğumu belirtiriz."



