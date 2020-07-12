CHP'li Kaya'dan TFF'ye eleştiri: Sporu siyasete kurban etmeyin

12 Temmuz 2020 Pazar, 15:39

CHP Genel Başkan Yarımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, TFF yönetiminin son dönemde aldığı kararlarla Türk futbolunu mali ve idari açıdan uçuruma sürüklediğini söyledi.

CHP Spor Kurulu Başkanı görevini de sürdüren Yıldırım Kaya, Nihat Özdemir başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu'nu istifaya davet etti.

Kaya, 2. ve 3. lig maçlarının en sıcak mevsimde Antalya'da oynanmasını eleştirdi.

Hakem hatalarının hiç olmadığı kadar tepki çektiğine değinen Kaya, TFF'nin kişiye-kuruma özel uygulamaları konusunda da şaibe altında kaldığını belirterek, " TFF ve icra kurulları bazı kişi ve kulüplere sağladıkları ayrıcalıklar ve adaletsiz uygulamalar nedeniyle kulüplerin ve futbolseverlerin tepkisini çekiyor. Özellikle hakemler çifte standart içeren kararları ile şampiyonluk ve kümede kalma yolunda birçok kulübümüzün geleceği ile oynamıştır. Hakemlerin baskı altında oldukları ve federasyon yönetiminin tutarsızlığından etkilendikleri ortadadır. Yaşanan olaylarda verilen farklı cezalar kamu vicdanını yaralamıştır. Sezon başından beri, Saray'ın takımı diye adlandırılan bir ekibin her alanda önünün açılması Türk futbolundaki siyasi gölgeyi işaret etmektedir" dedi.

TFF'nin 2. ve 3. lig için aldığı tatil kararının da eksik adaletsiz olduğunu belirten Kaya, "Yıllardır alt liglerin statları ile ilgilenmeyen, sağlıklı soyunma odaları ve sahalar inşa edemeyen zihniyet, pandemi devam ederken 2. ve 3. liglerle BAL'ı iptal etmiştir. Karar ana çerçevede doğru olmakla beraber tescil konusundaki tutarsızlık ve adaletsizlik sınavlardaki 3 yanlış bir doğruyu götürüre benzemiştir. Puan durumuna bakılmaksızın alelacele alınan bir karardır, bazı takımların hakkı yenmiştir. Federasyonun kararı üzerine liglerden çekilen takımlar var. Yine umudunu son haftaya taşıyan ekiplerin isyanına tanıklık ediyoruz. Federasyon tescil kararını ivedilikle gözden geçirmelidir" diye konuştu.

Alt liglerin play-off'unun Antalya'da oynanma kararının ise pandemi kadar riskli olduğuna da vurgu yapan Kaya, "Öyle ki, pandemiden koruduğumuz futbolcuları sıcağın ve nemin ortasına attık. Temmuz ve Ağustos aylarında Antalya'da akşam hava sıcaklığının 30'lu derecelere çıktığını, nemin soluk almaya bile engel olduğunu bilmeyen bir TFF yönetimimiz vardır. Bu maçlar daha serin bölgelerde, İstanbul'da, Ankara'da, Karadeniz'de gayet güzel oynanabilirdi. Federasyon damar ve kalp hastalıklarına davetiye çıkarmıştır" dedi.

TFF'nin aldığı yabancı kuralına eleştiri getiren Kaya, "Modern çağdayız, ancak hala yasakçı zihniyetle bir şeyler yapmak istiyoruz.

"ÇÖZÜM SINIRLAMADA DEĞİL ALT YAPIDA!"



TFF'nin yabancı sınırlaması konusundaki kararını kimlerle istişare ederek aldı bilemiyorum, ancak Türk futboluna yön veren ünlü teknik direktörler, kulüpler, taraftarlar bu yasağa karşıdır. Süren sözleşmeler varken maaşını alan oyuncuya tribünde otur, kulübede otur, evinde otur demek nasıl bir zihniyet ürünüdür? Burada kulüplerin geçen sezon yaptıkları uzun süreli sözleşmeler var. Ödeme yapılan oyuncunun çalışma izninin keyfi bir kararla elinden alınması iş yasası ile de bağdaşmıyor.

Kulüplere yabancı transferi konusunda önceden ilan edilmiş ve değişmeyecek kriterler getirilebilir İngiltere ve birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi, alt yapı gelişimi ve genç sporcuların önünü açacak, kulüplere altyapı çalışması İçin özendirici kaynak ve tesis yaratılmalıydı.

Futboldan gelmeyen isimler elbette futbolun sorunlarına çözüm üretemez. TFF'ye zamanında, partizanlık yapmayın, futboldan gelen futbol emekçilerini yönetime alın diye uyarıda bulunmuştuk, gelinen nokta TFF yönetimi eski siyasetçilerin, iş insanlarının görev alanı olmuştur; alınan kararlar da ortadadır. Her alanda olduğu gibi AKP sporda da başarısızlıklara imza atmaya devam ediyor.

Sporu siyasete kurban etmeyin" dedi.

