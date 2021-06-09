CHP'li Sarıbal: Çiftçiyi o kararlar korumasız bıraktı

09 Haziran 2021 Çarşamba, 16:24

CHP Ekonomi Masası TV’de artan gıda fiyatları tartışıldı. Ekonomist Evren Devrim Zelyut’a konuk olan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Zelyut, salgından önce başlayan hızlı fiyat artışlarının salgınla daha da hızlandığını belirterek bu durumun gerekçelerini Sarıbal’a sordu. Sarıbal, gıda fiyatlarındaki artışın ana sebebi olarak tarımdaki girdilerin tamamının dövize bağlı olmasını gösterdi. Sarıbal, “Çiftçi mazotu, gübreyi ucuza alırsa ucuz üretim yapar, elektriği, tohumu, tarım ilacını ne kadar ucuza alırsa o kadar ucuza üretecektir”dedi.

O KARARLAR ÇİFTÇİYİ KORUMASIZ BIRAKTI

Sarıbal, AKP’nin 2002-2008 arasında yatay giden bir döviz kuruyla hareket ettiğini, ancak 2011 sonrası dönemde dövizin adeta koptuğunu, bu durumun tarımın bütün girdilerinin dövize endeksli olması nedeniyle üretim maliyetlerini artırdığını söyledi.

CHP’li Sarıbal, Avrupa’da devlet-çiftçi-aracı ilişkilerinin çok iyi planlanmış olduğunu belirterek Türkiye’de 24 Ocak 1980 kararları ile başlayan dönemde çiftçinin serbest piyasada korunmasız bırakıldığını ifade etti.

Salgınla beraber gelişmiş toplumların tarım politikalarını gözden geçirdiklerinin altını çizen Sarıbal, “Bu toplumlar tekrar ulusal tarım dediler, tarımda milli politikalar dediler” şeklinde konuştu.

Sarıbal, korumacı politikaların stokları kontrol etmesi ve üretim düşüşlerinin fiyatları son dönemde sert bir şekilde yukarı çektiğinin altını çizdi.

GIDA KRİZİ YAŞIYORUZ

Sarıbal devamında şöyle konuştu:

“Türkiye şu an bir gıda krizi yaşıyor, bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bir tarafta bu fiyatlarla gıdaya sonsuz şekilde ulaşan bir kesim varken diğer tarafta yoksullukla boğuşan, gıdaya ulaşamayan, pazarlardan kalan ürünlerle beslenen, halk ekmeklerin önünde kuyruk olan, ucuz ekmek almak için uğraşanlar var.

Çok net söylüyorum, zarar eden çiftçi olamaz, pahalı yiyen tüketici olamaz, dünyanın en önemli tarım topraklarında toplum açlığa, yoksulluğa terkedilemez, Türkiye bütün bunları aşabilir tek şeye, siyasi iradeye ihtiyaç var.”