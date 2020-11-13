Christian Eriksen: "Inter hayal ettiğim gibi değil"
Christian Eriksen, Inter'de aradığını bulamadığını ve yeterli süre alamadığını düşünüyor.
Christian Eriksen, Inter'de mutlu olmadığını ifade etti. Danimarkalı orta saha oyuncusu, ilk 11'de yeterince şans bulamadığını düşünüyor.
"HAYAL ETTİĞİM GİBİ DEĞİL"
Eriksen, TV2'ye yaptığı açıklamalarda, "Inter hayal ettiğim gibi değil. Takımdaki bütün oyuncular mümkün olduğu kadar süre almak istiyor, ancak kimin forma giyeceğine teknik direktör karar veriyor. Taraftarlar beni daha fazla sahada görmek istiyor ama teknik direktörümüz bu konuda farklı düşüncelere sahip. Yine de bu düşüncelere saygı duyuyorum." dedi.
Danimarkalı oyuncu, takımdan ayrılma ihtimaline ilişkin iddialara da yanıt verirken, "Şu anda oynadığım futbola odaklanıyorum. Transfer dönemi açıldığı zaman neler olacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.
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