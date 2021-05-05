Çilingirlerden uyarı: 7 Mayıs’tan itibaren anahtarınızı evde unutmayın

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 10:48

İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs’a kadar sürecek “tam kapanma” döneminde sokağa çıkma yasağından muaf olacak meslekler listesinde çilingirler yok. Şimdilik yurttaşın talebine geçici olarak aldıkları ellerindeki belge ile yanıt veren çilingirler, genelgeye 95.29.04 sayılı NACE kodları eklenmezse 7 Mayıs’tan sonra sokağa çıkamayacak. Çünkü e-Devlet’ten muafiyet belgesi NACE kodlarına göre alınabiliyor ve onların meslek muafiyet tanımına alınmadı.

Yasaktan muaf tutulmamalarının yurttaşı mağdur edeceği uyarısında bulunan Ankara Anahtarcılar Kilitçiler ve Çilingirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Ahmet Hazinedar, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde muaf olanlar listesine kendilerinin de eklenmesi gerektiğini söyledi.

'BİRÇOK KİŞİ KAPIDA KALABİLİR'



“Dışarıda kalan vatandaşlar bu süreçte anahtarcı bulmakta güçlük çekti” diyen Hazinedar, polisinden askerine birçok kişinin “tam kapanma” döneminde kapıda kalabileceğini hatırlatarak, “Kamuda çalışan personel evinden çıkarken anahtarını içeride unutabiliyor, kilidi arızalabiliyor” dedi.

'MAĞDURİYETE CEVAP VEREMİYORUZ'



Hazinedar, NACE kodları olmadığı için e-Devlet’ten muafiye belgesi alamadığı için sokağa çıkamadığını belirterek, “Vatandaşın mağduriyetine cevap veremiyoruz. Ya arka sokaklardan vatandaşa ulaşacağız ya da vatandaş 155’i arayıp yardım isteyecek” diye konuştu.

'7 MAYIS SON GÜN'

Markete giden bir kişinin bile anahtarını evinde unuttuğu için çilingire ihtiyaç duyabileceğini kaydeden Hazinedar, 7 Mayıs 2021 tarihinden sonra yurttaşlara hizmet veremeyebileceklerini söyleyerek, “7 Mayıs son gün. 7 Mayıs’tan sonra vatandaşımız kapıda kalmamaya özen göstersin, anahtarcı bulamayabilir” diye vurguladı.