Clippers, NBA Batı Konferansı finalinde farkı bire indirdi

25 Haziran 2021 Cuma, 09:48

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Serinin 3. karşılaşmasında ağırladığı Suns'ı mağlup eden Clippers, tarihinin ilk konferans finali galibiyetine ulaştı.

Clippers'ın all-star oyuncusu Paul George, 27 sayı, 15 ribaunt ve 8 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Reggie Jackson 23 sayı, Ivica Zubac ise 15 sayı, 16 ribauntluk katkıda bulundu.

Suns'ta Deandre Ayton 18 sayı, 9 ribaunt, ilk 2 mücadelede oynayamayan Chris Paul 15 sayı, 12 asist, 3 top çalma ve Devin Booker 15 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.