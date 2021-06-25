Clippers, NBA Batı Konferansı finalinde farkı bire indirdi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Phoenix Suns'ı 106-92 yenen Los Angeles Clippers, serideki ilk maçını kazanarak durumu 2-1 yaptı.
NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Serinin 3. karşılaşmasında ağırladığı Suns'ı mağlup eden Clippers, tarihinin ilk konferans finali galibiyetine ulaştı.
Clippers'ın all-star oyuncusu Paul George, 27 sayı, 15 ribaunt ve 8 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Reggie Jackson 23 sayı, Ivica Zubac ise 15 sayı, 16 ribauntluk katkıda bulundu.
Suns'ta Deandre Ayton 18 sayı, 9 ribaunt, ilk 2 mücadelede oynayamayan Chris Paul 15 sayı, 12 asist, 3 top çalma ve Devin Booker 15 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.
Video Haberler
- ABD savaş gemisi Boğaz'dan böyle geçti
- Dev yılanların dansı böyle görüntülendi
- Binali Yıldırım'a olay gönderme
- Sahibinden 10 milyon liraya satılık köy
- İzmir'de korkunç cinayet
- Düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı
- Reklam tabelası 10 aracın üzerine böyle düştü!
- İran’da askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 5 ölü
- Termometreler 43’ü gösterdi, sahiller doldu taştı
- Kenya'da askeri helikopter düştü: 17 ölü
En Çok Okunan Haberler
- Saymaz, paylaşımını sildi ve Uğur Dündar'dan özür diledi
- Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolarlık kredi açıklaması
- Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil açıklaması
- AKP'li isim Sedat Peker'in iddialarını doğruladı
- Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında karar
- Yavaş'tan Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın'a yanıt
- Erkek farelere doğum yaptırdılar!
- Artık Türk siyasal yaşamında AKP diye bir parti yoktur
- Peker’in sosyal medya hesaplarına erişim engeli talebi
- Sigara ve alkollü içkiler için 'ÖTV' kararı